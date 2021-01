Politiet advarer etter at en ungdom ble funnet bevisstløs i kulden

Fredag kveld rykket politiet ut til Lamberseter skole i Oslo til en gruppe overberusede ungdommer i 16-17-års alderen, hvorav en ungdom var bevisstløs.

På Facebook skriver politienheten «Forebyggende Manglerud» at drikkelag utendørs i så mange kuldegrader kan potensielt være livsfarlig.

Videre skriver de at festen brøt ut i konflikter, hvor det også ble utøvd vold.

– Vi er redde for at mange av ungdommene ikke er i stand til å ta vare på seg selv etter slike drikkelag og hendelser, skriver de.

Klar oppfordring

Operasjonsleder Cathrine Sylju opplyser til TV 2 at den bevisstløse ungdommen ble fraktet med ambulanse til Ullevål. Foreldre er informert.

Nå kommer Forebyggende Manglerud med en sterk oppfordring til ungdom og foreldre.

– Ikke kjøp/drikk alkohol du ikke vet hvor kommer fra og ikke drikk alkohol før du er minst 18 år! Foreldre, vær trygge voksenpersoner, vit hvor din ungdom skal og dobbeltsjekk gjerne med foreldre til din ungdoms venner at informasjonen stemmer. Gjør tydelige avtaler, skriver de.

Hendelsen fredag kveld ble oppdaget etter at en forbigående meldte om ordensforstyrrelse.

– Vi var heldige denne gangen. Melderen kan potensielt ha reddet liv!

Nå ønsker politiet at de voksne legger turen til der ungdommer oppholder seg, slik at man kan varsle politiet om hendelser.

– Kan være ordentlig helseskadelig

Til Avisa Oslo sier politoverbetjent ved forebyggende seksjon i enhet øst, Hans Magnus Gjerlaug, at alkohol og kulde er en skummel kombinasjon.

– Alkoholrusen gjør at man mister den gode vurderingsevnen og at det blir vanskeligere å overholde smittevern. I tillegg blir det generelt vanskeligere å ta ansvar, sier Gjerlaug.

Han viser til flere eksempler av dette rundt om i Oslo, og forteller at de tidligere har advart mot fester på Sognsvann og på Huk på høsten når det blir kaldt.

– Hva som kan skje når du ligger forlatt og alene skal jeg ikke gå nærmere inn på. Men det kan være ordentlig helseskadelig å være beruset, kald og nedkjølt, sier Gjerlaug til Avisa Oslo.

Brudd på smittevern

I Facebook innlegget presiserer de også at smittevernreglene er høyst gjeldende, og at de sterkt anmoder om å følge disse.

Også lørdag kveld kan politiet melde om svært mange tilfeller av festing i Oslo-området.

Totalt er 78 personer natt til søndag anmeldt for brudd på smittevernsloven, sier operasjonsleder Cathrine Sylju til TV 2. Hun legger til at dette er en høy prioritering hos politiet nå.

78 personer anmeldt

På seks ulike fester i Oslo og Bærum har det vært samlet alt fra 11 til 17 personer. Alle ble bortvist fra stedet og blir anmeldt.

Sylju opplyser at under et oppdrag i Homansgate i Oslo prøvde noen å løpe fra stedet, uten sko. Ellers forteller hun at personene har for det meste oppført seg bra når politiet har ankommet.

Det er for tiden forbudt både å arrangere og delta på private samlinger med flere enn ti personer til stede. Er det færre enn ti personer et sted, der folk ikke tilhører samme husstand, skal det være mulighet for å holde minst en meters avstand til hverandre.