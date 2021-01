Fotballryktene: – Ramos kan ende opp i Manchester United

Mye tyder på at Sergio Ramos forlater Real Madrid i sommer. 34-åringens kontrakt løper ut, og foreløpig er det lite som tyder på at han blir enig med den spanske hovedstadsklubben i nærmeste fremtid. Nå skriver Mirror at Ramos er interessert i en overgang til Manchester United. Det gjenstår å se om det hele er et spill for galleriet, eller om Ramos ser for seg en fremtid på balløya.

Ramos ville kanskje vært en solid forsterkning på kort sikt, men Ole Gunnar Solskjær planlegger for mange år fremover. Derfor blir Sevillas franske midtstopper Jules Koundé lansert som et mulig sommerkjøp. Det skriver Mirror.

Brandon Williams har havnet et stykke bak i køen etter signeringen av Alex Telles, men Solskjær avviser at Williams vil forlate klubben i januarvinduet. Newcastle og WBA er blant klubbene som ønsker å låne 20-åringen.

Sam Allardyce trenger sårt forsterkninger. En stor og sterk spiss står på ønskelisten. Da er det kanskje ikke så rart Allardyce har trappet opp jakten på Christian Benteke. Det hevder i hvert fall The Sun.

Serge Auriers fremtid i Tottenham er usikker, skriver Daily Mail. Avisen hevder det ble en høylytt diskusjon i Spurs-garderoben i pausen i Liverpool-kampen. Hjemmelaget slapp inn et mål rett før pause. Aurier var én av flere som kunne klandres for målet.

Argentinske Marcos Rojo forlater etter alle solemerker Manchester United i januarvinduet. Old Trafford-klubben vil terminere 30-åringens kontrakt, noe som baner vei for en retur til hjemlandet. Boca Juniors kan bli Rojos neste arbeidsgiver, skriver Sky Sports.

Arsenal planlegger å gjøre et fremstøt på Crystal Palace-venstreback Patrick van Aanholt, skriver Mirror. Nederlenderen har slitt med spilletid denne sesongen i konkurranse med Tyrick Mitchell, men han startet da Crystal Palace slo Wolves 1-0 lørdag.

Evertons tyrkiske flopp Cenk Tosun er på vei tilbake til hjemlandet. Han vil være på plass i Istanbul søndag for å gjøre unna alle formaliteter for låneovergangen til Besiktas, skriver Sky Sports.

Liverpool er på desperat midtstopperjakt. Arsenals tyske midtstopper Shkodran Mustafi kan være et alternativ, skriver Evening Standard.