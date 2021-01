Vaksine-fryser streiket og 1600 doser var på vei i søpla – da strømmet folk til

Køen utenfor UW Medical Center i Seattle i delstaten Washington, strakk seg flere hundre meter natt til fredag. Hundrevis av håpefulle hadde møtt opp i et forsøk på å sikre seg koronavaksine.

Da fryseren der koronavaksinene av typen Moderna ble oppbevart takket for seg torsdag kveld, ble helsepersonell, brannvesen og frivillige tilkalt for å få organisert- og gjennomført flest mulig sprøytestikk før temperaturen på vaksinene ble for høy.

I alt var det 1600 vaksiner som stod i fare for å gå rett i søppeldunken hvis de ikke ble benyttet sporenstraks.

Kappløp med tiden

– Jeg ble varslet om at fryseren var ødelagt klokken ni på kvelden torsdag, og jeg ble spurt om jeg kunne hjelpe til med å vaksinere folk før dosene løp ut på dato halv seks på morgenen fredag, sier Jenny Bracket til avisen Seattle Times.

Hun jobber på sykehuset, og var en av mange som var der gjennom natten for å vaksinere flest mulig. Hennes oppgave denne natten var å finne personer i køen utenfor, som skulle få de verdifulle dråpene injisert i overarmen.

– Er det noen her som er over 65 år?

– Her er det en, det er en her, ropes det fra køen, skriver avisen.

Så trer en eldre kvinne ut av køen og Bracket overrekker en vaksinebillett. Men ikke alle som hadde møtt opp var over 65, så flere håpefulle ble pent nøtt til å reise hjem uten å ha blitt vaksinert.

KØ: Mange hadde møtt opp i håpet om å bli vaksinert. Foto: David Ryder / AFP / NTB

Folk strømmet til midt på natten

President for de offentlige sykehusene i Washington, Cassie Sauer sier til avisen at de hadde dårlig tid og at det allerede var sent på kvelden da fryseren ble ødelagt.

– Det ble raskt besluttet at vaksinene måtte bli brukt og administrert, sier Sauer.

Sauer forsikret også om at de som fikk vaksinedose nummer én fredag, også skal få vaksinedose to i tide.

– Alle som har mottatt vaksinen i løpet av natten, vil også få den andre dosen i tide, uansett alder, sa Sauer.

KORONA: I all hast ble hundrevis vaksinert natt til fredag i Seattle. Foto: Evan Bush / AFP / NTB

Flere lokale helseklinikker ble spurt om de kunne bidra med å få vaksinert, og de i risikogruppene skulle bli prioritert.

En av klinikkene som ble spurt om å bidra var Swedish Medical Center. De la ut en melding på twitter der de skrev at de hadde 588 vaksinedoser tilgjengelig, men at det hastet. Også kveldsnyhetene på den lokale tv-kanalen ble det annonsert at de trengte folk å vaksinere denne natten.

På en og en halv time hadde de funnet personer til hver av vaksinedosene.

Da startet arbeidet med å vaksinere, og midt på natten strømmet folk til klinikken. Litt over klokken 03.00 natt til fredag lokal tid var alle vaksinedosene satt ved helsesenteret.

Har ikke alltid gått bra

Selv om de fredag klarte å få brukt opp de 1600 vaksinedosene som stod i fare for å bli ødelagt, har de ikke alltid vært like heldige med vaksinehåndteringen i Seattle.

Tall fra 26. januar viser at totalt 2315 vaksinedoser har gått til spille i delstaten.