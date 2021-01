53 personer anmeldt for smittevernbrudd etter fester

Det er for tiden strenge smitteverntiltak iverksatt i Norges hovedstad og flere kommuner på Østlandet etter smitteutbruddet som startet i Nordre Follo.

«Det er forbudt å arrangere eller delta på private samlinger med flere enn 10 personer til stede. Forbudet gjelder uansett alder. Forbudet om å ikke være mer enn 10, gjelder selv om de samme personene møtes i større grupper andre steder.»

– Arbeidsoppgavene i natt har stort sett vært å dra på hjemmefester og oppdrag av typen vi kaller forstyrrelser av natteroen, sier operasjonsleder ved Oslo-politiet, Gjermund Stokkli til TV 2.

Og mange har det vært. Fra klokken 23.00 lørdag og frem til ca klokken 03.00, var politiet i Oslo på 37 oppdrag som hadde med bråk og feststøy å gjøre.

Ser alvorlig på smittevernbrudd

Han sier politiet har et ekstra fokus på dette med brudd på smittevernloven om dagen. Også denne lørdagen ble det oppdaget brudd.

Bøtesatsene for koronabrudd: Brudd på regler om møteforbud Privatperson som arrangerer: 20.000 kroner/subsidiært fengsel i 15 dager





Foretak som arrangerer: Normalt ikke lavere enn 50.000 kroner





Privatperson som deltar: 10.000 kroner/subsidiært fengsel i 10 dager Brudd på regler om stengning av virksomhet Privatperson og foretak: Normalt ikke lavere enn 50.000 kroner. For privatperson subsidiært fengsel i 20 dager Brudd på forbud mot å skjenke alkohol på serveringssteder Privatperson: 20.000 - 50.000 kroner





Foretak: 20.000 - 50.000 kroner Brudd på regler om karantene og karantenehotell, isolasjon, og forbud mot opphold på fritidseiendommer Privatperson 20.000 kroner/subsidiært fengsel i 15 dager Brudd på plikt til å bære munnbind: Privatperson: 2.000 kroner/subsidiært fengsel i 2 dager Brudd på plikt til registrering ved innreise Privatperson: 5.000 kroner/subsidiært fengsel r 4 dager Brudd på plikt til å teste seg for covid-19 ved innreise, eller innen 24 timer Privatperson 10.000 kroner/subsidiært fengsel i 10 dager Brudd på bestemmelser om ulovlig grensepassering mellom Sverige og Norge (uaktsom overtredelse) Privatperson 5.000 kroner/subsidiært fengsel i 4 dager Brudd på bestemmelser om ulovlig grensepassering mellom Sverige og Norge (forsettlig overtredelse) Privatperson 10.000 kroner/subsidiært fengsel i 10 dager



(NTB)



– Vi ser alvorlig på brudd på smittevern og vi anmelder de groveste tilfellene, sier Stokkli.

Det første tilfellet var ved en fest på Bislett, som politiet ble varslet om klokken 23.00. Der var det full fest i en leilighet og for mange samlet med for lite avstand.

– Da vi ankom var det 11 personer inne i en leilighet. Alle blir anmeldt for brudd på smittevernloven og bortvist fra stedet.

Klokken 00.20 ringte noen inn til politiet å varslet om forstyrrelse av natteroen på Sogn.

Også der var for mange stuet inne i en leilighet, og 11 festdeltakere ble bortvist fra stedet og anmeldt for brudd på smittevernloven.

Klokken 01.47 kom det inn en melding til politiet om at det var husfest på Ullern. Der var det også samlet for mange, på for liten plass.

– Da vi ankom var det 17 personer tilstede. Samtlige blir anmeldt for brudd på smittevernloven og bortvist.

Klokken 03.39 tvitret Oslo-politiet om ytterligere en fest de måtte rykke ut til natt til søndag. Denne gang på Bærums Verk i Bærum. Der ble 12 personer anmeldt for brudd på smittevernloven og bortvist fra stedet.

53 anmeldt

I alt har 53 personer blitt anmeldt for å ha brutt smittevernloven i Oslo-området natt til søndag.

– I hovedsak er disse personene yngre i aldersspennet 18 til 30 år, sier operasjonslederen.