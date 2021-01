Innhopp med selvtillit

Se analyse av Martin Ødegaard øverst!

Martin Ødegaard har debutert i Premier League. Og selv om det selvsagt er på grensen til tøysete at 47 prosent av TV 2s seere stemmer ham frem som banens beste etter et innhopp på sju minutter pluss tillegg, må vi ikke lure oss selv til å tro at dette ikke er svære greier. For dette er stort. Norske Martin for Arsenal mot Manchester United.

Jeg husker Tippekampene som liten, og jeg husker da jeg selv var tilskuer på Old Trafford. Arsenal med stjerner som Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Robert Pires og Robin van Persie… Ja det kan nevnes flere. Og nå er det Martin Ødegaard.

I det 83. minuttet lørdag kveld kom Ødegaard inn med nummer elleve på ryggen. En hel fotballverdens øyne var på ham. Igjen.

Og han virket trygg! Igjen.

Ødegaard er tydelig komfortabel i rollen som offensiv midtbanespiller. Han finner rom og beveger seg lekent for å få ball.

Blant Norges ferskeste Premier League-proffs store styrker er persepsjon og antesipasjon.

Dette er blitt en meget viktig egenskap og har fått mye fokus de siste årene. Geir Jordet, en av verdens mest anerkjente professorer innen faget fotball, har omtalt persepsjon som sanseoppfatning.

«I denne sammenhengen spiller det på hvordan en spiller orienterer seg og oppfatter situasjoner på en fotballbane. Altså hvordan en spiller erverver, tolker, velger ut og organiserer sanseinntrykk.» (Geir Jordet, 2011).

Persepsjon kan i denne sammenheng bety å løfte blikket, det kan handle om antallet ganger man snur på hodet for å se seg rundt - ofte et annet sted enn der ballen er - men det handler også om det som gjøres når spilleren har ball.

God persepsjon vil gi spilleren det beste handlingsgrunnlaget til å gjøre gode valg og raskt nok, og i denne sammenhengen er Ødegaard allerede, sin unge alder til tross, helt i den ypperste verdenstoppen.

Og hva er så antesipasjon? Jordet omtaler det som «evnen til å forutse hva som kommer til å skje».

Dette vil si at de beste spillerne skiller seg fra de andre ved å være i forkant av situasjonene. Forskning viser at verdens beste spillere topper statistikken for høyest antall «søk» i forkant av situasjoner. Analyser viser at de beste starter søket 8-10 sekunder før de mottar ballen. De beste ligger på cirka 0,6-0,8 søk pr sekund, altså 6-8 søk i de få sekundene med «søketid» før de mottar ballen. Også her er Ødegaard blant de beste i klassen. Stadig på jakt. Evig i sitt søk etter det riktige. Det kunne man se også lørdag kveld.

Så skal vi selvsagt ikke skape noen illusjoner, for i de få minuttene han fikk i Premier League-debuten, var Ødegaard ikke mye involvert. Men noen ting imponerer meg allikevel. Han tar ansvar. Han setter press, går høyt som førsteforsvarer og setter en standard for at Arsenal starter presset sitt. Dette er ikke noe man bare gjør av seg selv som fotballspiller, selv på det ypperste nivået i verden.

Det er ekstremt viktig at dette gjøres riktig og at resten av laget er med. Etter en og en halv trening krever dette forståelse og selvtillit. Det er det åpenbart at Ødegaard har flust av.

Dette viser lederegenskaper, som også kom frem i det offensive spillet. Vår mann dirigerte og hadde meninger om hvor ballen skulle. Han kommuniserte med medspillere om hvor han ønsket at ballen skulle spilles. Han viste at han er kommet til Arsenal for å spille en rolle, og at den rollen skal være viktig.

Martin Ødegaard skal leve opp til store forventninger, men i motsetning til de fleste andre 22-åringer er dette noe han alt har gjort i mange, mange år. Arsenal håper de har skaffet seg en kreativ midtbanespiller som kan løse de offensive problemene, og de ønsker seg flere mål.

Premier League er kanskje verdens tøffeste liga og flere spillere bruker lang tid til å tilpasse seg. Men det Martin brakte til bordet lørdag kveld i Nord-London, viser at han i hvert fall er trygg og at han har noen av ferdighetene som trengs for å lykkes. Så her er det bare å feste setebeltene og se frem mot det som skal komme.

Jeg gleder meg til fortsettelsen. Og husk: Guttungen er fortsatt bare 22 år!