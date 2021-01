Arsenal-sjefen om Ødegaard: – Kan bidra meget raskt

Mikel Arteta sier til TV 2 at han er imponert over Martin Ødegaards inntog i Arsenal.

Se TV 2s intervju med Mikel Arteta øverst!

Martin Ødegaard (22) kom inn til sin Premier League-debut da Arsenal og Manchester United spilte 0-0 på The Emirates lørdag.

Den 22 år gamle drammenseren kom inn for Emile Smith Rowe i det 82. minuttet i oppgjøret mellom storklubbene. Ødegaard fikk ikke markert seg nevneverdig i de få minuttene han fikk spille, men Arsenal-trener Mikel Arteta har latt seg imponere av ham på sin korte tid i England.

– Han tilpasser seg veldig bra. Han bringer med seg smil og glede. Teknisk er han en veldig begavet spiller. Han er en spiller vi trenger i de posisjonene, og forhåpentligvis kan han bidra meget raskt, sier Arteta til TV 2 om Ødegaard.

– Ikke en dårlig start

Den norske innbytteren er utlånt til Arsenal ut den inneværende Premier League-sesongen. Den spanske treneren ser for seg at den innleide Real Madrid-spilleren kan bidra stort for The Gunners i sesonginnspurten.

– Det er intensjonen. At han kommer hit og har den innvirkningen vi tror han kan ha, og da kan vi snakke om fremtiden.

Det var stor spenning knyttet til om Ødegaard skulle få sjansen fra start mot Ole Gunnar Solskjærs United allerede lørdag, men den norske landslagsspilleren måtte finne seg i en plass på benken.

Arteta sier at Ødegaard kan være i en startoppstilling om ikke lenge, men han vil ikke love noe om når det vil skje.

– La oss ta kamp for kamp. Han har trent halvannen dag med laget og har allerede fått noen minutter. Det er ikke en dårlig start, konstaterer Arsenals manager.

Ødegaards neste sjanse til å starte kommer allerede til midtuken, når Arsenal gjester Wolverhampton på Molineux.

Se Wolverhampton-Arsenal på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo tirsdag fra klokken 18.30.