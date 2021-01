Gutt (15) ranet i Asker – fire personer anholdt

Fredag kveld ble en femten år gammel gutt utsatt for et ran ved Vettre skole i Asker.

– Han ble truet til å gi fra seg jakke og airpods. Det var tre til fire gjerningspersoner som sa at de skulle stikke han med kniv hvis han ikke gjorde som de sa, sier operasjonsleder Vidar Pedersen.

Gutten er ikke sikker på om gjerningspersonene faktisk hadde våpen eller om dette bare var en verbal trussel.

Etter ranet løp gutten hjem til foreldrene sine og fortalte hva som hadde skjedd. De kontaktet umiddelbart politiet.

Fire personer stoppet

Klokken 20.58 skriver politiet at de har anholdt fire personer ved Blakstad.

– De er i besittelse av det vi har identifisert som ransofferet sin jakke og et par airpods, skriver politiet.

Politiet satte inn store ressurser for å få tak i gjerningspersonene. Ifølge gutten skal gjerningspersonene være gutter i 15-17 års alderen.

– Det er ingen relasjon mellom gutten og gjerningspersonene, sier Pedersen.

Oppfordring fra politiet

Operasjonslederen sier at politiet tar saker som dette svært alvorlig.

– Dette er et prioritert område for politiet. VI har flere avsnitt som jobber mye med ungdomskriminalitet og ran, sier Pedersen.

Han oppfordrer alle som opplever noe lignende til å ta kontakt med politiet med en gang.

– Vi vet fra tidligere at det er mange som vegrer seg for å melde fra. Noen blir også truet til å ikke ringe politiet, men det er veldig viktig at man sier ifra hvis man blir utsatt for et ran, sier Pedersen.