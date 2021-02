I fjor var hun alene på laget. Nå takker hun lagvenninnen etter sin første pallplass

Kajsa Vickhoff Lie var alene på det norske fartslaget i hele fjor. Etter at Ragnhild Mowinckel kom tilbake har det løsnet for 22-åringen.

Kajsa Vickhoff Lie tok karrieren første pallplassering under Super-G-rennet i Garmisch-Partenkirchen lørdag. 22-åringen har imponert i flere treningsrenn denne sesongen, og denne helgen løsnet det med seier også i gjeldende konkurranse.

– Jeg vil nesten si at det er ubeskrivelig, men det er jo lett å beskrive: Ekstremt kult, sier Vickhoff Lie til TV 2.

Kontrastene er store fra i fjor. Da var hun eneste kvinne på det norske fartslaget, reiste alene rundt på verdenscuprenn og fikk det ikke til å stemme.

– I fjor var jeg alene i verdenscupsirkuset, jeg ser jo ikke teknikkgjengen gjennom hele sesongen, siden vi har renn annenhver helg. Så det ble meg, trenerne og støtteapparatet. Det er helt åpenbart at man må ha lagkamerater, sier Vickhoff Lie.

Denne sesongen har hun fått tilbake lagvenninne Ragnhild Mowinckel fra korsbåndskade. Vickhoff Lie tror det er mye av grunnen til at hun nå har suksess.

– Det har betydd mye å ha Ragnhild ved siden av meg. Å få den tryggheten, få en diskusjonspartner, få løyperapport og sånt betyr veldig mye. Jeg stoler såpass på henne, vi har trent såpass mye sammen, når hun sier noe skjønner jeg akkurat hva hun mener.

– Ikke minst det å ha en romvenninne og finne på ting sammen og drodle om andre ting enn ski er også utrolig viktig, sier 22-åringen.

Hun er en sosial type, derfor ble fjorårssesongen ensom og vanskelig også utenfor løypa.

– Jeg er veldig glad i å være med mennesker, å være alene er ikke så gøy. Jeg synes jo flere jo bedre.

Men Vickhoff Lie tror hun har lært mye av fjorårssesongen og det å være alene på fartslaget.

– Før har jeg bare ventet på hva Ragnhild har hatt lyst til og sagt ja til det, men i fjor måtte jeg høre på meg selv og gjøre hva jeg følte for, så jeg ble mye mer kjent med meg selv. Nå når jeg er mer sikker meg selv, pluss at jeg har Ragnhild tilbake, så er det gull, sier Bærumsjenta.

Mowinckel var blant de første til å gratulere Vickhoff Lie etter andreplassen i Garmisch.

– Hun kom løpende mot meg, var megastolt. Jeg ser det betyr mye for henne, og da vet hun også at nivået på treningene våre er høyt, vet omtrent hvordan hun ligger an. Det var kult å kunne dele det med Ragnhild, sier Vickhoff Lie.