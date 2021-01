Vaksinetabbe i Bodø: Vaksinerte 29 personer i teknisk etat

Bodø kommune har koronavaksinert 29 personer som ikke er i den prioriterte gruppen. Nå jobber kommunen med å lage et bedre system.

Norske helsemyndigheter har utviklet en prioritert rekkefølge over hvem som skal få koronavaksinen først. I første omgang gjelder dette helsepersonell og folk i risikogruppen.

Men i Bodø kommune har 29 personer som ikke er i den prioriterte gruppen blitt vaksinert denne uken. Det bekrefter helseleder Stian Wik Rasmussen til TV 2.

Årsaken var at kommunen ikke klarte å få tak i nok helsepersonell på kort varsel og ikke ville la dosene gå til spille.

– Da ble det en nødløsning å vaksinere 29 personer ved teknisk etat, skriver Rasmussen.

Det var NRK som først omtalte saken.

EKSTRA DOSER: Det er mulig å hente ut litt mer enn seks doser fra hvert hetteglass. Foto: Lise Åserud

Kort varsel

Når kommunen skal beregne hvor mange som kalles inn til vaksinering tar de utgangspunkt i at det er 6 doser per hetteglass. I realiteten er det mulig å hente ut litt mer av hvert glass.

– Vi har til nå erfart at vi etter hvert klarer å trekke ut opp mot 6,7 doser i gjennomsnitt pr hetteglass. Dette betyr at vi får noen «restdoser». I tillegg er det noen som ikke møter til avtalt time, skriver Rasmussen.

Vanligvis gis disse restdosene til helsepersonell som må stille opp på kort varsel. Men denne uken klarte de ikke å få nok helsepersonell til å stille opp.

For å unngå at restdosene havnet i søpla fikk ansatte ved teknisk etat tilbud om vaksine. De ansatte fikk to timers varsel til å stille opp.

– Dette er ikke, og vil ikke bli en prioritert gruppe, skriver Rasmussen.

Vanskelig å beregne

Helselederen understreker at kommunen ikke har mulighet til å vite hvor mange doser som blir i rest hver uke før torsdag kveld eller fredag formiddag.

Det kan derfor være utfordrende å finne helsepersonell som kan stille på kort varsel.

– Vi jobber med å finne et system for vaksinering av helsepersonell på kort varsel tilsvarende antall doser vi sitter med som rest, skriver Rasmussen.

Kommunen tror også at de vil få mer erfaring med å beregne hvor mange vaksiner man får ut av hvert glass.

Andre vaksinetabbe

Det er ikke første gangen Bodø kommune gjør feil i koronavaksineringen.

Fastlegen Kine Kalstad (44) ble den første som fikk koronavaksinen i Bodø, men det skulle ikke skjedd. Etter nasjonale retningslinjer skulle alle doser den første uken i januar gå til sykehjemsbeboere.

– Vi var ikke oppmerksom på at alle dosene den første uken skulle gå til sykehjemsbeboere, mens helsepersonell først skulle vaksineres i uke 2. Men til vårt forsvar, kommer det mange skriv som vi skal holde oss oppdatert på, sa smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen til NRK etter at feilen ble oppdaget.

Også Asker og Steinkjer kommune gjorde samme tabbe.