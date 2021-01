Manchester City klarte noe ingen engelske lag har gjort før dem

Manchester City hadde full kontroll hjemme mot Sheffield United og vant 1-0 etter scoring av Gabriel Jesus.

Dermed ble det ikke noe nytt Manchester-sjokk av Sheffield United. I midtuken vant Chris Wilders gutter 2-1 borte mot Manchester United og sendte Ole Gunnar Solskjærs menn ned fra tabelltoppen i Premier League.

Satte rekord

Lørdag fikk ikke gjestene låne ballen veldig mye. Og en tidlig City-scoring sørget for at hjemmelaget kunne kontrollere kampen.

Manchester City har vunnet ni kamper i januar 2020. Ingen engelske lag har tidligere vunnet så mange kamper i løpet av en måned.

Og ikke nok med det: Manchester City tok sin tolvte strake seier i alle turneringer. Det er klubbrekord. De lyseblå vant riktignok 18 kamper på rad i 2017, men da var straffekonkseieren mot Wolves en del av seiersrekken.

Ikke rart Pep Guardiola strålte etter kampen.

– Vi visste det kom til å bli en utrolig vanskelig kamp. Det var en svært viktig seier for oss. Det er utrolig at spillerne - med en seiersrekke på tolv kamper - fortsatt jobber som dyr. Vi slapp til én farlighet mot slutten, men det var alt. Mot et lag som er veldig vanskelig å spille mot, sier Guardiola.

Han fikk se laget sitt holde nullen for femte Premier League-kamp på rad.

Allerede etter åtte minutter smalt det fra de lyseblå, og det var svakt forsvarsspill av Sheffield United som sørget for muligheten Jesus fikk. Først fikk Ferrán Torres på merkelig enkelt vis slå pasningen til brasilianeren, og ingen United-forsvarere klarte å markere Jesus. Dermed kunne han få kontroll over ballen og hamre den inn til 1-0-ledelse.

Formspiller Ilkay Gündogan snappet opp et tilbakespill etter 17 minutter og fikk en god sjanse til å score i sin fjerde Premier League-kamp på rad, men headingen hans ble for løs.

Lite action

Kampen fortsatte i samme spor etter pause. City hadde ballen 80 prosent av tiden, og Sheffield United forsvarte seg dypt.

Det mest oppsiktsvekkende om skjedde var to uheldige sammenstøt som førte til at spillere måtte sjekkes for hodeskader. Tidlig i omgangen kolliderte Phil Foden og John Lundstram. Foden måtte sys ved øyet, mens sistnevnte så ut til å ha fått en ordentlig trøkk i tennene.

Senere var det City-stopper Aymeric Laporte som var uheldig og skallet i gjestenes spiss Ole McBurnie. De kom seg begge ganske kjapt på beina igjen.

Sheffield United var tålmodig og fikk en stor sjanse ved veteranen Billy Sharp på tampen. Hans harde skudd gikk imidlertid utenfor, og da ble det tap for gjestene.

Målfest

Betydelig mer action ble det i bunnkampen mellom West Bromwich og Fulham, som endte 2-2 etter at vertene først hadde snudd 0-1 til ledelse.

Bobby Decordova-Reid scoret for Fulham allerede etter ni minutter, og den ledelsen holdt til pause. Men kort tid etter hvilen kvitterte Kyle Bartley på innlegg fra Matheus Pereira.

Formspilleren Pereira ga WBA ledelsen midtveis i omgangen, men Ivan Cavaleiro utlignet i det 77. minuttet og sørget for at ett poeng ble med til London.

I den siste av 16-kampene i PL vant Crystal Palace 1-0 over Wolverhampton på hjemmebane. Eberechi Eze ble matchvinner.

