VM-aktuell superveteran er fortvilet over at hun er god nok

Riitta-Liisa Roponen blir snart 43 år, var egentlig ferdig med langrenn på toppnivå. Men så kom pandemien ...

– Jeg hadde ikke noe annet å gjøre. Datteren på 17 klarer seg jo på egenhånd og mannen min er skitrener ved universitetet i Denver. Det er ikke enkelt å reise verken dit eller at han kommer hjem. Så jeg har brukt denne spesielle tiden til å trene, trene mye og godt. Og har kommet opp på et nivå som gjør det mulig.

– Og med det mener du VM i Oberstdorf?

– Ja, det ble jo etter hvert et mål, men i min alder så er det ikke noe stress om jeg ikke skulle komme med, forklarer Roponen.

FØR OG NÅ: Hun het Riitta-Liisa Lassila i 2001. I 2021 heter hun Riitta-Liisa Roponen. Men hun går fortsatt verdenscup for Finland. Foto: Ilta Sanomat.

Slo Johaug - og vant

Men etter fredagens 10 kilometer fristil i Falun tyder det aller meste på at den finske super-veteranen blir VM-løper i Oberstdorf. De finske løperne fikk disse plasseringene: Kerttu Niskanen 17, Krista Pärmäkoski 19, Roponen 24 og Laura Mononen 43.

Roponen debuterte i verdenscupen i november 1998 som Riita-Liisa Lassila. Hun har to verdenscupseire, den siste da hun spurtslo Therese Johaug i mars 2009 i Falun. Hun har to stafettgull i VM fra 2007 og 2009. Under VM i Sapporo tok hun også gull i lagsprint sammen med Virpi Kuitunen.

– Du ser ikke Johaug som 43-åring i verdenscupen, det kan du være sikker på. Men jeg er utrolig imponert over at hun fortsatt satser - og går renn på dette nivået, sier Therese Johaug.

– Trist at jeg er god nok

– Du får ha meg unnskyldt, men hva forteller det om rekrutteringen i finsk kvinnelangrenn at du snart 43 er god nok for VM-laget?

– Det er jo litt trist at jeg i min alder er på laget. Situasjonen for finsk kvinnelangrenn er ikke bra. Jeg håper så inderlig at det skal komme opp flere unge som kan overta. Og jeg håper det skal skje snart!

– Men du, tenk hvor heldige dere er i Norge.

– Som har så mange gode skiløpere?

- Nei. Jeg skulle ønske at også vi i Finland kunne få denne kulturen dere har med at hele familien går på tur, tar med barna sommer som vinter. Dette tror jeg også er viktig med tanke på rekruttering til idrett.

Bjørgen?

Roponen har ingen planer om å gi seg med det første:

– Skal du holde det gående til du blir 50?

– Jeg vet ikke. Jeg har ingen planen om å gi meg så lenge jeg er lykkelig og så lenge familien trives med dette. Selvsagt kommer det en dag hvor jeg gir meg med å konkurrere. Men, trene skal jeg fortsette med, selvsagt. Det er livet!

– Hva er drivkraften?

– Jeg får så mye energi når jeg får gjøre det jeg elsker mest, nemlig å få være ute, bruke naturen og bruke meg selv, dette er ikke sunt bare fysisk, men også virkelig godt for sjelen.

– Du har nok sisu?

- Hehe, jeg har kanskje det. Men du, skal Bjørgen gjøre comeback?

– Marit Bjørgen (40) hadde planer om å gå noen langløp, men glemte å registrere seg i antidoping-programmet Adams så da må hun vente med å gå renn.

– Men da ser jeg henne kanskje i sporet til vinteren, det hadde vært moro.