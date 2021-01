Ødegaard debuterte for Arsenal - Solskjærs stjernespiss med megabom

Arsenal 0-0 Manchester United

Se Martin Ødegaard komme inn til Premier League-debuten øverst!

Det var stor spenning knyttet til oppgjøret i Nord-London, spesielt med norske øyne. Kampen mellom Arsenal og Manchester United også kunne bli en duell mellom Ole Gunnar Solskjær og Martin Ødegaard.

På fredagens pressekonferanse sa den norske United-manageren at han tror at Arsenal har gjort en god signering i Ødegaard.

– Jeg håper han ikke finner formen på lørdag, sa Solskjær etter spørsmål fra TV 2.

Da var kristiansunderen kanskje fornøyd med at Ødegaard startet på benken for Arsenal.

Med åtte minutter igjen, etter stort sjansesløseri fra begge lag, kom øyeblikket fotball-Norge hadde ventet på da Ødegaard kom inn til sin Premier League-debut.

Nordmannen fikk ikke markert seg nevneverdig i de få minuttene han fikk spille på The Emirates. Kampen mellom United og Arsenal endte uten scoringer, men det sto ikke på sjansene.

– Dette kunne like gjerne endt 2-2 som 0-0, oppsummerte Petter Myhre i Premier League-studio, som mente lagene hadde hver sin omgang.

Store United-sjanser

For Solskjærs del handlet lørdagens kamp om å reise seg etter sjokktapet for Sheffield United i midtuken. The Blades ble slått av de Manchester City tidligere lørdag og dermed var Uniteds luke opp til byrivalen fire poeng før avspark i hovedstaden.

Arsenal hadde før lørdagens batalje vunnet fem av de seks siste i ligaen og var ligaens største formlag bak ligaleder City.

Det var Solskjærs lag som hadde de største sjansene på The Emirates i førsteomgangen, men det var de røde og hvite som fikk kampens første mulighet. Alexandre Lacazette forsøkte seg fra langt hold etter kvarteret, men skuddet gikk rett på keeper.

BENK: Martin Ødegaard var benket fra start mot Manchester United. Foto: Alastair Grant

Gjestenes første store sjanse sto Fred for få minutter senere. Brasilianeren sto i returrommet etter et hjørnespark og forsøkte å plassere ballen elegant i krysset, men Bernd Leno reddet mesterlig til corner.

Like før halvtimen kjørte Nicolas Pepe overstegsfinteshow før han prøvde å plassere ballen i lengste hjørnet, men avslutningen gikk utenfor stolpen.

Deretter fikk Bruno Fernandes, som feiret ettårsjubileum som United-spiller, en stor mulighet. Portugiseren vendte vekk David Luiz i Arsenal-boksen og skjøt like utenfor lengste kryss.

Rett før pause mottok Marcus Rashford hjørnet av femmeteren og forsøkte å drible vekk forsvarer og keeper, men lykkes ikke med å finne nettmaskene.

– Han har vært nølende og avventende i en rekke situasjoner i denne kampen, sa TV 2s Øyvind Alsaker om United-angriperen.

I samme situasjon fikk nevnte Fernandes frispark, som han tok selv, via hodet til David Luiz og over mål.

– Bruno kan avgjøre kamper i de situasjonene. Han tok frisparket kjapt etter fløyten, så jeg var glad jeg sto i veien og hindre baklengsmål, sa David Luiz til Sky Sports etter kampen.

0-0 til pause.

Cavani-bom og Ødegaard-debut

Arteta tok grep i pausen, men det var Willian, og ikke Ødegaard, som kom inn til andreomgangen for Gabriel Martinelli. London-laget gikk i strupen på United etter hvilen, og nettopp Willian var involvert i to store sjanser tidlig. Brasilianeren sto først umarkert i Uniteds felt og fyrte mot mål, men Aaron Wan-Bissaka blokkerte forsøket etter 48 minutter. Så fant innbytteren Pepe like etterpå, men denne gangen sto Harry Maguire i veien.

Edinson Cavani ble foretrukket på topp for Solskjær og fikk en gigantsjanse til å sende gjestene i ledelsen like før timen. Luke Shaw fant uruguyaneren med et lavt innlegg, men spissen leverte en svak avslutning som gikk utenfor mål.

Midtveis i omgangen ble Lacazette felt på 18 meter. Franskmannen tok frisparket selv og dundret ballen i tverrligger og ut. Emile Smith Rowe skjøt så fra omtrent samme hold noen sekunder senere, men David de Ge avverget.

Shaw fyrte så et innlegg inn i Arsenal-boksen som ble taklet ut til hjørnespark i det som var noen heseblesende minutter.

– Det er spennende, det intenst, det er morsomt, kommenterte TV 2s ekspertkommentator Nils Johan Semb med en halv omgang igjen.

Med åtte minutter igjen på klokken forsøkte Pepe å legge ballen lavt i lengste hjørnet, men igjen ble det med forsøket.

I jakt på seier tok Arteta inn Ødegaard for Smith Rowe rett etterpå bommen.

Med to minutter igjen viste Cavani frem sin akrobatiske side da han vartet opp med en volley. Dessverre for Solskjær ble det nok en stor bom for spissen.

– Med sjansene vi har, er det ikke akseptabelt at vi ikke vinner, sa Luke Shaw til Sky Sports og la til:

– Vil vi vinne tittelen og være i racet må vi vinne disse kampene.

Det endte målløst i Nord-London.