Flere går gjennom isen: – Folk tar unødvendige sjanser

Vi må flere år tilbake for å finne et høyere antall personer som har gått gjennom isen som i vinter. Også antallet omkomne er allerede høyt.

I helga har en rekke personer gått gjennom isen flere steder i landet.



Søndag gikk hele sju personer gjennom isen ved Kalvøya i Bærum. I tillegg gikk en person gjennom isen ved Sørenga i Oslo. Alle kom seg opp av vannet uskadd.

Også lørdag sviktet isen under beina til en person.

Mannen i 50-årene hadde ifølge politiet gjort alle nødvendige forberedelser til turen på Hallevannet i Larvik, men gikk likevel gjennom. Han kom seg selv opp av vannet og i land.

UTRYGG IS: Politiet advarer mot utrygg is i området rundt Kalvøya i Bærum. Sju personer har gått gjennom isen der søndag. Foto: Tor Richardsen / NTB

Mange flere

Per onsdag 27. januar hadde 30 personer gått gjennom isen denne sesongen.

Det viser tall fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Statistikken omfatter personer som uventet gikk gjennom isen, hvor hendelsen var såpass alvorlig at det enten ble kjent via mediene eller at de meldte fra om det selv.

Vi må tilbake til 2016/2017-sesongen for å finne flere som har gått gjennom isen, ifølge NVEs tall.

I tillegg til de alvorlige hendelsene, fører NVE også statistikk på alle gjennom isen-hendelsene. Totalt har NVE registrert 45 ishendelser i år per fredag, noe som er rekordmange.

I tillegg kommer de mange hendelsene fra i helgen.

I fjor ble det registrert totalt 35 isulykker/hendelser, hvor 24 av dem ble registrert som alvorlige.

Tre mistet livet

Å gå gjennom isen kan få fatale konsekvenser.

Det advarte Oslo politidistrikt om da en rekke personer gikk på utrygg is søndag.

Tre personer har omkommet så langt i vintersesongen 2020/2021. Det er like mange som hele forrige sesong.

Også her må vi tilbake til 2016/2017-sesongen for å finne flere omkomne. Da døde fire personer.

Mange minusgrader over lang tid har ført til at innsjøer og fjorder nå er isdekt en rekke steder i landet.

TRYGG IS? Det er satt opp markeringer på isen for å vise hvor det er trygt eller ikke. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Flere steder er isen trygg, men går man på is ved råk eller elver, er risikoen stor for å gjennom, sier brannvesenet i Oslo.

I helga har de brukt mye ressurser på å være til stede ved Oslofjorden dersom flere skulle gå gjennom isen. I tillegg har de vært til stede for å blant annet for å varme dem som har fått seg en ufrivillig tur i vannet, sperre av områder og fått folk unna risikofylte områder.

#Oslo #Asker #Bærum Det er stedvis veldig utrygg is utenfor oppmerkede skøyteleder i Indre Oslofjord. Det meldes om at veldig mange har tatt turen ut på isen i dag og flere som har gått gjennom og kommet seg opp selv. For informasjon om trygge isløyper, ring 80081818. — Oslo 110-sentral (@Oslo110sentral) January 31, 2021

– Fare for liv

Ifølge brannvesenet har det vært «ekstremt» mange folk på isen i Sandvika i Bærum søndag, og at de «aldri har sett lignende».

I Bærum er det satt opp bånd for å vise hvor isen er trygg eller ikke. Brannvesenet har observert mange passere båndene, også barn.

– Går man forbi markeringene som er satt opp, tar man veldig stor risiko, og det har mange gjort i dag, sier vaktkommandør Ola Klakegg ved 110-sentralen til TV 2.

– Folk tar unødvendige sjanser, sier Klakegg.

Hvordan vet jeg om isen er trygg? Det anbefales at isen er minst 10 cm før man går på den.

Vær minst to personer og ha med line i tilfelle en går gjennom isen.

Sjekk ut isvarsler på varsom.no, som er en regional oversikt over hvor langt isleggingen er kommet og ferdselsråd.

Ikke gå på et islagt vann selv om noen andre går der, mange skøyter på tynn is fordi de er forberedt på å gå gjennom.

Styr unna områder med mye overvann og tynnere snødekke. Det kan bety tynn is.

Styr også unna områder der hvor vannet strømmer, som ved elver. Kilde: NVE

Også Oslo politidistrikt har rådet folk til å holde seg unna isen søndag.

– Vi har forståelse for at det er fristende å gå på isen i dag, men det er forbundet med fare for liv, skriver de på Twitter.

Politiets bekymring er om de ikke finner eller får hentet opp personer som havner i vannet.

– Klar oppfordring: Trekk vekk fra isen, rådet de.

Tøyer strikken

Ånund Sigurd Kvambekk i faggruppa for is og vanntemperatur i NVE sier til TV 2 at fjordis er spesielt lett å feilvurdere.

Likevel sier han at det er mange som tøyer strikken litt langt.

– Det at det er mange som går gjennom isen, har ofte en klar sammenheng med at det er skøytemuligheter, dermed er flere i aktivitet og da kan det lettere gå galt, sier han.

Kvambekk tror at flere kommer til å gå gjennom isen i år, hvor mange flere kommer an på om det kommer snø som kan ødelegge for skøyteisen som er nå.