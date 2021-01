Haaland med karrierens første straffebom – så snudde Dortmund til seier

Dortmund - Augsburg 3-1

Dortmund tok en etterlengtet 3-1-seier over Augsburg etter å ha tatt kun ett poeng på de tre siste kampene i Bundesliga.

Det startet imidlertid ikke så lovende for Dortmund, for i det tiende spilleminutt var det et passivt hjemmelaget som fikk se André Hahn banke inn 1-0 for Augsburg.

Åtte minutter senere stoppet Augsburg-spiller Iago et skudd fra Giovanni Reyna med armen. Etter VAR-hjelp ble det dømt straffespark for Dortmund. Erling Braut Haaland fikk sjansen fra elleve meter, men den norske stjernespissen dundret ballen i tverrliggeren.

Det var Haalands første straffebom i en obligatorisk kamp siden han kom opp på seniornivå, viser oversikten til Transfermarkt. Haaland hadde scoret på 13 strake straffer i tellende kamper før lørdagens bom.

Det var en annen skandinav som skulle sørge for 1-1, for etter 28 minutter styrte danske Thomas Delaney inn et frispark med skulderen.

Drøyt timen inn i kampen ble Jadon Sancho spilt strålende i bakrom av Raphaël Guerreiro. Fra skrått hold sendte han Dortmund opp i 2-1.

Et kvarter før slutt ble Haaland spilt fri på venstrekanten. Den tidligere Bryne- og Molde-spissen satte fart til dødlinjen og banket ballen inn foran mål, der Felix Uduokhai var uheldig og satte ballen i eget mål.

Haaland hadde flere brukbare målsjanser, men måtte gå målløs av banen.

Med 3-1-seier er Dortmund og Erling Braut Haaland oppe på femteplass i Bundesliga. Augsburg ligger på 13. plass.