Granerud tok sin sjuende verdenscupseier: – Hva er denne mannen laget av?

Se hoppene til Granerud og Tande i vinduet øverst! Bilder med tillatelse fra NRK.

Halvor Egner Granerud sin fantastiske sesong fortsetter. Lørdag tok han sin sjuende verdenscupseier for sesongen med et hopp på 145,5 meter i finaleomgangen. Han tangerer rekorden til Roar Ljøkelsøy fra 2003/2004-sesongen.

Granerud vant med 8,9 poeng foran Daniel-André Tande på andreplass som hadde et hopp på 140,5 meter. Polske Kamil Stoch tok tredjeplassen.

– Det var to gode hopp, ikke perfekte, men veldig nærme. Jeg er selvsagt veldig glad for seieren og for å være på pallen med Daniel, sier Granerud i intervjuet med arrangøren.

– Halvor er en så og si komplett utøver. Han har hodet på riktig plass, motivert, jobber beinhardt og søker alltid mot det perfekte. Det fører til at han vinner renn etter renn, sier landslagstrener Alexander Stöckl.

Marius Lindvik hoppet 137,5 meter og endte på sjetteplass.

– Jeg er veldig fornøyd med det som har skjedd. Granerud leverer et OK første hopp, og et fantastisk andre hopp. Tande trives veldig godt i bakken og kommer også på pallen. Norsk dobbeltseier er helt rått, og Lindvik leverer også bra under krevende forhold, sier Stöckl til NRK.

Like etter landingen i 1.omgang gikk Robert Johansson i bakken og fikk en smell i hodet. Den hodesmellen hadde han ristet av seg til finaleomgangen, og leverte et bedre hopp på 139,5 meter. Det holdt til en 13.plass.

Anders Håre endte på en 28. plass.

Dobbelt norsk etter 1. omgang

Daniel-André Tande, med startnummer 36, hoppet til ledelse med et hopp på 145 meter. Han mistet ikke ledelsen før omgangens siste hopper, Halvor Egner Granerud, viste hvorfor han leder verdenscupen.

Under tøffe forhold, som de andre også hadde hatt, hoppet han 147,5 meter. Dermed var det dobbelt norsk etter 1. omgang.

– Hva er den mannen laget av? Du kan kaste hva slags forhold du vil på ham, men han leverer hver gang, utbrøt NRKs ekspertkommentator og tidligere hoppstjerne Anders Jacobsen.

Fem norske i finaleomgangen

Marius Lindvik hoppet seg inn til en foreløpig 7.plass med et hopp på 132,5 meter, mens Robert Johansson hoppet 132 meter og lå på en 16.plass etter 1.omgang.

Anders Håre kom seg akkurat videre til finaleomgangen med et hopp på 123,5 meter.

Johann André Forfang fikk svært vanskelige forhold og endte på 112,5 meter. Det holdt ikke til å gå videre til finaleomgangen.