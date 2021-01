Holund turte ikke å fullføre: – Det er livsfarlig

Lørdagens 15-kilometer i Falun ble overskygget av flere stygge fall.

Hans Christer Holund valgte å bryte med 2,5 kilometer igjen til mål.

– Jeg synes det var uforsvarlig å fullføre skirennet, sier han til TV 2.

– Jeg har gått en del skirenn opp igjennom, men jeg har aldri vært i nærheten av noe lignende. Med tanke på VM som kommer om tre uker, turte jeg ikke å ta sjansen på sisterunden, fortsetter Holund.

31-åringen så ikke blid ut etter å ha brutt.

– Jeg blir litt oppgitt over at arrangøren i det hele tatt kan sende oss ut på 15 kilometer fellesstart i de løypene på det føret. Vi var sikkert i 50-60 kilometer i timen på klassiskski og nærmere 40-50 løpere ned disse bakkene, så det er livsfarlig, sier han.

– Var du redd underveis?

– Jeg er ikke redd for egne skiferdigheter, og jeg er relativt forsiktig. Jeg liker ikke å ta sjanser nedover. Jeg er redd for de som går rundt meg. Er det en som går i bakken foran meg, har jeg ikke en nubbesjanse. Da blir du dratt ned, og jeg var redd for at VM skulle gå i vasken ved et potensielt fall, sier Holund, som selv ble hindret av et større fall på etappen.

– Jeg falt ikke, men jeg kjørte ut av løypen. Jeg så ikke helt hva som skjedde, men plutselig var det en røyksky fra løpere som gikk i bakken. Jeg kjørte ut av løypen for å unngå den. Det var flaks at det ikke var noe reklameskilt utenfor løypen. Da kunne det gått verre, mener han.

Så heldig var ikke britiske Andrew Young, som litt senere i rennet gikk gjennom reklameskiltet og ble lagt på båre. Det fryktes at 28-åringen har pådratt seg et lårbeinsbrudd.

– Det er fryktelig trist å høre. Han har flyttet til Norge for å satse på ski, og han er ne veldig, veldig seriøs utøver. Å få ødelagt VM og sesongen fordi arrangøren egentlig ikke har gjort jobben sin, er trist, sier han.

– Hva burde arrangørene gjort?

– Jeg mener at de som arrangerer skirenn bør vite hva de holder på med. Det er ikke første gang det går et skirenn som i dag, men det blir forsterket på så skarpe forhold, og da oppstår farlige situasjoner. Baktanken fra arrangøren er at det skal være publikumsvennlig, men i år er det ikke lov med publikum, så da kunne de kanskje prøvd noe annet.

– Som hva da?

– Det er såpass jevnt nivå i herreklassen at det er umulig å gå fra i en skiløype på 2,5 kilometer. Da legger de opp til at det blir tette og skumle situasjonen. Skal man ha et ærlig og redelig skirenn, må løypen være tøffere og rundene lengre, mener Hans Christer Holund.