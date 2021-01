Kjøll stikker hodet i sanden

Idrettspresident Berit Kjølls taushet i Besseberg-saken er et eksempel på feig ledelse.

IBU–rapporten om Anders Besseberg felte en knusende dom mot den tidligere norske IBU–presidenten. Besseberg er en av de mest profilerte idrettslederne i Norge. Han satt som IBU–president i 25 år, og var i tillegg æresmedlem i Norges Idrettsforbund. En virkelig tungvekter blant idrettens ledere.

Etterforskningen mot Besseberg og tidligere Generalsekretær i IBU – Nicole Resch – ble innledet etter at østerriksk politi raidet hovedkontoret til IBU i Salzburg i 2018.

Slik svarer Kjøll på kritikken fra Kaggestad.

Hadde forventet kommentar fra NIF

Beskyldningene mot Besseberg og Resch førte til at IBU selv oppnevnte en uavhengig granskingskommisjon (External Review Commission – ERC), hvis oppgave ble å analysere påstandene om «urent trav» blant toppene i internasjonal skiskyting.

Kommisjonen tok ikke for seg beskyldningene om korrupsjon, men konsentrerte seg om eventuelle brudd på idrettens etiske retningslinjer.

Kjøll er i ferd med å bli en kopi av strutsen Johan Kaggestad

Det er forståelig at Norges idrettsforbund (NIF) ved president Berit Kjøll ikke vil uttale seg om den delen av beskyldningene mot Besseberg som omhandler korrupsjon. Norsk økokrim etterforsker fremdeles korrupsjonsbeskyldningene, og NIF gjør lurt ikke å kommentere en sak som er under etterforskning.

Men jeg hadde forventet at NIF kommenterte de åpenbare bruddene på idrettens etiske regler, ERC–rapporten fokuserer på. Det sentrale er at Besseberg skal ha beskyttet russiske interesser, og gjennom sine handlinger bidratt til at den systematiske, kollektive dopingen av russiske utøvere kunne fortsette.

Et juks som nådde sin topp under vinter-OL i Sochi 2014. Der påviselig det kollektive russiske dopingjukset hadde forankring helt opp til toppen i det russiske hierarkiet, og hadde praktisk støtte av hjemlandets hemmelige politi.

KRITIKK: TV 2s kommentator er kritisk til Berit Kjølls taushet etter Besseberg-rapporten kom for dagen. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Vitnemålet til den russiske varsleren Grigorij Rodtsjenkov er også knusende mot Bessebergs adferd. Husk at Rodtsjenkov var sentral i det russiske antidopingorganisasjonen RUSADA. Han påstår i tillegg at Besseberg mottok økonomisk godtgjørelse fra russerne for sin assistanse. Positive dopingprøver har også blitt holdt skjult.

Arbeidet bak den drøye 200 sider rapporten til ERC er solid, under ledelse av Jonathan Taylor. Taylor er en virkelig tungvekter i antidopingarbeidet i idretten, og konklusjonen overfor Besseberg er knusende:

«Besseberg viser ingen respekt for idrettens etiske verdier, og har ikke vist noen virkelig interesse for å beskytte idretten fra svindel.»

– Et eksempel på feighet i ledelse

Jeg hadde forventet at den knusende omtalen av Bessebergs handlinger hadde bidratt til at Kjøll kom med en klar uttalelse om at den type lederskap rapporten beskriver, ikke er forenelig med det lederskap man forventer av norske idrettsledere.

Gjerne konkretisert med adferdsregler for internasjonalt lederskap. Husk at den måten lederskapet utøves på, skal være modell for ledere i idretten.

I HARDT VÆR: Tidligere president i IBU, Anders Besseberg. Foto: Lee Jin-man

Kjølls taushet er eksempel på feighet i ledelse, en negativ egenskap som ikke bør kjennetegne toppen av den norske idrettspyramiden.

Hvordan har NIF tenkt å ta de åpenbare bruddene videre i sitt system – hvor kommer Domsutvalget inn, som et eksempel?

Kjøll er i ferd med å bli en kopi av strutsen. Den stikker hodet i sanden, og håper at det ubehagelige skal gå over. Så hodet igjen kan dukke opp.

Det som ERC–rapporten avdekker er den største skandalen i norsk idrettsledelse.