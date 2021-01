Ny nedtur for Johaug: – Skal bli godt å komme hjem

Fredag ble Therese Johaug slått på en enkeltstart i verdenscupen for første gang på fem år. På fellesstarten lørdag måtte hun på ny se seg slått i et distanserenn i verdenscupen.

Johaug kom først inn på oppløpet, men ble spurtslått av den svenske superspurteren Linn Svahn og russiske Julia Stupak. Tyske Katharina Hennig var også farlig nærme pallen, men Johaug kriget seg til tredjeplassen.

– Jeg tenkte at jeg skulle prøve. Så visste jeg for så vidt at de kom til å få dragsuget mitt. Jeg hadde ikke klart å ta det likevel. Jeg fikk jo ryggen til Linn opp sistebakken der. Jeg tror når situasjonen ble som den ble, så har jeg veldig lite å stille opp med i en spurt mot Linn, hun er rå, rett og slett, sier Johaug til NRK.

– Det har vært en bra helg i Falun. Det var litt sånn stang ut i går, og i dag så ga jeg alt jeg hadde. Likevel er jo formen bra og det har vært fire helger nå med konkurranser, så det skal bli godt å komme hjem og trene litt, fortsetter hun.

Linn Svahn var strålende fornøyd etter spurtseieren og takket gode ski.

– Det var kjempegøy. Jeg følte meg sterk og hadde veldig gode ski. Det er kult å gå når man har en så positiv følelse. Jeg var veldig ivrig etter å konkurrere mot slutten, så det føles bra, sier Svahn til SVT.

Johaug sparte ikke på noe i starten og lå i teten og dro feltet. Men enkelt ble det ikke og Johaug slet med å riste av seg konkurrentene.

Ved 6,8 kilometer fikk hun noen meter ned til Ebba Andersson og Katharina Hennig. Heidi Weng, Linn Svahn og Frida Karlsson fulgte på.

Men det tok ikke lang tid før luken var hentet inn igjen og på de siste kilometerne lå Svahn, Hennig og Johaug i teten, og Svahn tok seg først over målstreken.

Helene Marie Fossesholm gjorde et godt løp og gikk inn til en sjetteplass. Heidi Weng ble nummer åtte.