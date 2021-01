NHO: – Dramatisk for kjøpesentrene

Regjeringen varslet lørdag en gradvis gjenåpning av Oslo-regionen igjen, men blinket samtidig ut kjøpesentrene som en mulig smittekilde som må holdes stengt til tidligst 10. februar.

– Det synes vi er en underlig beslutning, sier Tone Tellevik Dahl, administrerende direktør i Norsk Eiendom.

Bransjeforeningen for private eiendomsaktører reagerer på at regjeringen forskjellsbehandler butikker som ligger i og utenfor kjøpesentre.

– Kjøpesentrene har i litt større grad enn butikker mulighet til å overvåke og regulere kundestrømmen, sier Dahl til TV 2.

NY VURDERING: Norsk Eiendom ber regjeringen ta en ny vurdering. Foto: Tore Meek

– Ingen smitte

Norsk Eiendom mener kjøpesentrene har vist at de tar smittevern på alvor og har gode systemer for å overvåke og regulere.

– Vi har ikke fått noen rapporter som tyder på det oppstår mye smitte på et kjøpesenter. Så vidt vi vet er det ingen smitte som kan spores tilbake til forhold mellom kunde og ansatt på et kjøpesenter, sier Dahl.

De mener regjeringen bør ta en ny vurdering.

– Vi skal selvfølgelig være med på dugnaden, men i dette tilfellet stusser vi over begrunnelsen, sier Dahl.

Kan ha motsatt effekt

NHO Service og Handel ber regjeringen ta fortløpende vurderinger på om kjøpesentrene kan åpne igjen.

– Det ser ut til at dette kan komme til å vare for kjøpesentrenes del. Det viktigste er å slå ned en ny smittebølge, men dette er veldig dramatisk for dem det gjelder, sier Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel, til NTB.

NEDSTENGT: Lite aktivitet på Ski Storsenter etter at store deler av Oslo-regionen er nedstengt etter smitteutbruddet i Nordre Follo. Foto: Heiko Junge / NTB Foto: Heiko Junge

– Hvorfor bør regjeringen gjøre en ny vurdering av stengingen før 10. februar?

– Det å stenge kjøpesentrene i denne regionen er et så dramatisk tiltak at jeg både tror og håper at hvis man ser at det finnes smittevernveiledere som har virkemidler som kan gjøre at kjøpesentrene kan anses som like trygge som store butikker, så bør ikke regjeringen vente til 10. februar, sier Kaltenborn.

NHO mener det er fare for at folk flokker til mindre butikker fordi de store kjøpesentrene er stengt. Dette kan på sikt også motvirke forståelsen for koronatiltakene i befolkningen.

– Hvis dette ser ut til å vare lenger, så blir det enda viktigere at tiltakene er godt forstått av befolkningen og ikke skaper skjevheter som igjen kan gjøre at man får uønsket atferd som ikke reduserer smitten, sier Kaltenborn.