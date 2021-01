To leiligheter ubeboelige etter brann i Oslo

Alle ble evakuert da det brøt ut brann i en bygård på Majorstuen i Oslo. To nabobygårder ble også evakuert.

Nødetatene meldte om brannen i Fauchalds gate klokken 13.47.

Halvannen time senere melder brannvesenet at brannen er slukket, og at de går over i en etterslukningsfase.

Ifølge politiet er to leiligheter ubeboelige som følge av brannen.

– Brannvesenet er i gang med skadebegrensning. Vi er i ferd med å returnere noen av de evakuerte tilbake i sine respektive leiligheter, melder Oslo politidistrikt på Twitter.

– Brannvesenet trodde at de hadde kontroll tidligere, men da spredte brannen seg til konstruksjonen i bygget. Det er lite som skal til for at brannen kan spre seg videre, sa operasjonsleder Cathrine Silju til TV 2 tidligere lørdag mens slukkingen fortsatt pågikk.

OPPSYN: Brannvesenet og politiet har sperret av gaten. Foto: Thomas Evensen/ TV 2

Beboerne i bygården som brant ble evakuert. Etter et søk i leiligheten hvor brannen spredte seg fra fant de ingen personer.

Også to nabobygårder ble evakuert.

Det er kjørt ut busser til stedet, som de evakuerte kan oppholde seg i for å holde varmen.

Ifølge Silju startet brannen i en sofa, og den spredte seg derfra videre til konstruksjonen i bygget før den ble slukket.

Flere bygg ligger også vegg-til-vegg med bygget hvor brannen spredte seg.

Brannvesenet har mange mannskaper på stedet, og at de jobber med å hindre spredning av brannen.