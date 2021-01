Avslører rollen hun hadde i dramaet på gården: – Litt feig

GOD KVELD NORGE (TV 2): Eli Kari Gjengedal sier hun er den første til å innrømme at hun er konfliktsky inne på Farmen-gården.

Årets Farmen kjendis har fra første uke bydd på konflikter og uenigheter.

Espen Thoresen og John Arne Riise føyk i tottene på hverandre, og førstnevnte har ikke vært kjent for å være særlig konfliktsky inne på gården. Thoresen endte også opp i ny konflikt etter Riise valgte sin nye kamerat Lasse Matberg som storbonde, og han igjen valgte Thoresen som førstekjempe.

I et intervju med God kveld Norge-studio forteller Eli Kari Gjengedal om sin opplevelse av all kranglingen.

Se video øverst i saken.

– Til tider litt feig

– Det var mye drama der inne, hva var din rolle i det egentlig?

– Jeg er verdens mest konfliktsky person. Det kan jeg være den første til å innrømme. Til tider litt feig òg. Jeg blir som en liten nyknekt spurv i redet sitt når folk begynner å krangle, forteller Gjengedal og legger til:

– Jeg tror du kan se det litt på TV og. Jeg sitter og plukker lo som ikke eksisterer på pysjen når folk krangler.

Gjengedal, som for tiden er storbonde for andre gang, forteller at hun prøver å se begge sider av en sak når det stormer som mest.

– Jeg prøvde å være diplomatisk og støtte begge sider, men samtidig være tydelig på hva jeg syns var rett og galt.

Ble veldig glad i Espen

Thoresen måtte forlate Farmen-gården forrige søndag etter han havnet i tvekamp mot komiker Terje Sporsem, og Gjengedal forteller at hun fikk et godt forhold til Thoresen selv om han ofte havnet i diskusjoner.

– Jeg ble veldig glad i Espen. Han er helt rake motsetning av meg, han er ikke konfliktsky, og jeg tror mange av oss som er det kunne lært litt av han. Du vet alltid hvor du har han.

– Merket man noen etterdønninger av alle konfliktene etter Espen forlot Farmen?

– Jeg opplevde ikke det. Det kan være at noen tenkte at jeg skulle være en brikke i det spillet og «hevne» Espen når han var ute, men det kan folk vurdere selv, jeg aner ikke hva som kommer med og ikke, sier Gjengedal.