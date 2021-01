Skandalescener i Falun: Løper alvorlig skadet etter stygt fall

Aleksandr Bolsjunov vant herrenes 15-kilometer i Falun foran Pål Golberg og Johannes Høsflot Klæbo, men rennet ble preget av flere stygge fall.

– Dette er et farlig og unødvendig dårlig renn, da tilgangen på løyper i utgangspunktet er god i Falun. Her må det komme endring til, både fra FIS og arrangørene i Falun. Vi trenger tøffere løyper og sikre løyper, ikke minst, mener TV 2s langrennsekspert Petter Soleng Skinstad.

På den andre runden gikk Aleksandr Bolsjunov i bakken etter at Andrew Musgrave hektet med Ilia Poroshkin og dro med seg flere løpere. Hans Christer Holund forsvant ut av løypen. Nordmannen brøt senere løpet.

På vei inn til stadion like etter gikk britiske Andrew Young gjennom gjerdet. Han så ut til å dra med seg Erik Valnes, men nordmannen klarte å holde seg på riktig side. Young som gikk gjennom gjerdet ble lagt på båre.

Treneren håper det ikke er karrieretruende

Storbritannias landslagssjef Jostein Vinjerui sier til NRK at Young trolig har pådratt seg et brudd i venstre lår.

Vinjerui opplyser til TV 2at Young er kjørt til sykehus. Han håper skaden ikke er karrieretruende for den 28 år gamle løperen.

– Han var veldig lei seg, og når adrenalinet forsvant ut av kroppen, hadde han også veldig vondt. Sesongen hans er over. Nå får vi bare håpe at det ikke er karrieretruende.

Overfor TV 2 er nordmannen svært kritisk til arrangøren.

– Å kjøre 15 kilometer fellesstart i en løype som nesten ikke skiller noen ting er jeg svært kritisk til i utgangspunktet. Og når løperne kjører utfor i seksti kilometer i timen er det helt utrolig at man kan har et plankegjerde som sikring. Det sluttet man vel med i alpint på 1960-tallet?

– Det hører ikke hjemme noen sted. Det er mest sannsynlig også det som gjør at han knekker foten, sier Vinjerui som ennå ikke har vært i kontakt med arrangøren.

Eirik Valnes var involvert i krasjet med Young. Han slapp unna uten skader.

– Det hørtes ikke godt ut. Jeg hørte skrikingen hans. Da jeg kom til meg selv på flaten nedi svingen, hørte jeg ropingen hans. Det høres ikke helt bra ut. Jeg håper virkelig det går bra med ham, sier Valnes til TV 2.

Klæbo: – Håpløst

Løypen kritiseres av den norske leiren.

– Det var håpløst, sier Klæbo til NRK.

– Det er uforsvarlig. Jeg har løpere som gir seg på sisterunden, som synes det er uforsvarlig med farten og antall løpere som vil frem, og da tar de selvfølgelig en risikovurdering med tanke på VM, sier landslagssjef Eirik Myhr Nossum til TV 2.

– Skal vi fortsette å gå denne distansen med fellesstart, bør det kanskje settes større krav til løypen, sier Pål Golberg til TV 2.

– Det er unødvendig at vi skal utsette oss for dette i denne løypen. At vi ikke kan bruke en trasé mer for et sånt løp, sier Valnes.

Kritisk TV 2-ekspert

TV 2s langrennekspert mener forholdene er skandaløse.

– I utgangspunktet holder ikke løypene de har valgt å bruke i Falun mål i verdenscupen i det hele tatt, verken med tanke på sikkerhet eller det sportslige, sier Petter Soleng Skinstad.

– Løypene er altfor lette og egner seg spesielt dårlig i herreklassen, der det blir unødvendig tett. Når man da legger til at sikkerheten på ingen måte er tatt skikkelig hensyn til, er dette rett og slett skandaløst dårlig, fortsetter Skinstad.

Bolsjunov mener de harde forholdene må ta sin del av skylden.

– Det var et farlig løp i dag, men det var på grunn av is, sier han til TV 2.