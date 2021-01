Politibil kolliderte med personbil i Oslo

Det har vært et trafikkuhell på Smedstadkrysset mellom en personbil og en tjenestebil fra politiet.

To personer er tatt med for sjekk på legevakten etter et sammenstøt med en tjenestebil fra politiet. Politibilen skal ha kjørt inn i siden på personbilen.

De to sivile har lettere personskader, men det fremstår som det går veldig greit, opplyser operasjonsleder Cathrine Sylju til TV 2.

Det ble en del materielle skader på bilene, men politiet er nå ferdig på stedet og trafikken går som normalt.