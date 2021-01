Skuffende norsk dag i Chamonix – utrolig finaleomgang av sveitser

Sebastian Foss Solevåg kjørte seg inn til en fjerdeplass etter 1.omgang og hadde 0,42 sekunder opp til ledende Marco Schwarz fra Østerrike før finaleomgangen. Han var eneste norske som kvalifiserte seg.

I finaleomgangen kjørte han på tiden 1.39,57 som holdt til en niendeplass, nesten ett sekund bak vinner Clement Noel.

Sveitsiske Luca Aerni lå nest sist på plass 29, over to sekunder bak Schwarz, etter førsteomgang. I finaleomgangen leverte han et helt annet renn og tok ledelsen med tiden 1.39,05.



Etter å ha holdt på ledelsen lenge, kjørte Clement Noel, Ramon Zenhaeusern og Marco Schwarz raskere og Aerni endte på fjerdeplass, 47 hundredeler bak vinner Noel. Dermed klatret han 25 plasser fra førsteomgang.

Kristoffersen kjørte ut

Henrik Kristoffersen med start nummer fire hektet allerede i port nummer to i verdenscupslalåmen i franske Chamonix lørdag.

26-åringen kjørte ut i 1. omgang samme sted også sist sesong. Kristoffersen har slitt med ujevne resultater i verdenscupen.

Timon Haugen og Jonathan Nordbotten havnet utenfor topp 30 og ble ikke kvalifisert til finaleomgangen. Haugan var nummer 34, mens Nordbotten var nummer 44.