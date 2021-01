Håper myndighetene følger etter i Oslo

Treningssentrene i 22 kommuner på Østlandet får åpne igjen. Nå håper Sats at treningssentrene i Oslo står for tur.

Lørdag presenterte regjeringen flere lettelser for de 25 kommunene rundt Oslo som har vært delvis nedstengt i en uke, i forbindelse med smitteutbruddet i Nordre Follo.

I 22 kommuner kan treningssentrene holde åpent fra og med onsdag.

Direktøren i Sats Norge, Wenche Evertsen, sier at hun er «kjempeglad» for dette. Samtidig håper hun at treningssentrene i Oslo, som har vært stengt siden 6. november, snart kan åpne igjen.

– Vi håper at myndighetene følger etter i Oslo. Her bor folk tett og er isolert hjemme. Det å kunne å få være fysisk aktiv på et treningssenter er et viktig tiltak for folkehelsen, sier Evertsen til TV 2.

Per 30. januar krever både regjeringen og byrådet i Oslo at treningssentrene i Oslo holdes stengt.

– Hvis vi skal sammenligne tiltakene for fysioterapi og andre en-til-en tjenester, så føles det ikke rettferdig at Oslo må holde treningssentrene stengt for personlig trening. Vi har vist gjennom hele høsten at vi drifter trygt med strenge smitteverntiltak.

Hun sier videre at Sats siden juni i 2020 har hatt over 5 millioner besøk, og at ingen smittetilfeller har blitt sporet tilbake til treningssentrene.

– Smitteverntiltakene våre er noe av de strengeste, så det er trygt å være på et treningssenter nå, hevder Sats-direktøren.