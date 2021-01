Vickhoff Lie tok sin første pallplass etter kanonrenn

Se kanonrennet i vinduet øverst! Bilder med tillatelse fra NRK.

Tiden 1.16,38 så ut til å kunne være en vinnertid helt til storfavoritten Gut-Behrami tok ledelsen med 68 hundredeler foran den norske jenta.

Men bortsett fra den suverene sveitseren, som vant rennet, klarte ingen av de andre favorittene å slå tiden til Vickhoff Lie.

– Jeg har det helt ubeskrivelig. Jeg har nesten ikke ord for hvordan jeg har det nå, sier Vickhoff Lie til NRK.

– Det at det er i Garmisch, jeg hadde jo verdenscupdebuten min her i 2017, og da falt jeg ordentlig i siste delen av løypen. Etter det har jeg hatt ekstremt stor respekt for denne løypen, og har aldri vært komfortabel her, forteller hun videre og legger til:



– Så for meg å kunne angripe her, kjøre bra på ski og faktisk attakkere, er utrolig kult og digg for hodet mitt. Nå kan jeg faktisk gjøre det bra på det stedet jeg hater mest av alle steder vi kjører i løpet av sesongen.

Marie-Michele Gagnon, med startnummer 29, ble nummer tre, 38 hundredeler bak.

Den tidligere besteplasseringen i verdenscupen for 22-åringen fra Bærum er en 4.-plass, mens bestenoteringen i super-G var før lørdagens renn en 6.-plass.

Selv uten pallplass hittil i sesongen, har Vickhoff Lie imponert på treningsrennene og det har kun vært et spørsmål om tid før hun skulle få ut potensialet sitt i et tellende renn. Det fikk hun til de grader til i Garmisch-Partenkirchen.

Ragnhild Mowinckel kjørte ikke like godt og endte 2,94 sekunder bak Gut-Behrami i mål, over to sekunder bak landslagsvenninnen. Hun endte på 28. plass.