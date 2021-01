Åpner for internasjonale konkurranser i Norge fra midten av februar

Regjeringen åpner for at utenlandske utøvere igjen kan komme inn i landet på karanteneunntak for å konkurrere i Norge. Men ikke før i midten av februar.

– Unntaket vil ikke gjeninnføres før i midten av februar. Regjeringen vil gjøre en fornyet vurdering før dette, heter det i lørdagens redegjørelse fra regjeringen.

Idretten fikk fredag 22. januar forlenget unntak for reglene om karantene ved innreise, blant annet for å kunne arrangere verdenscup i langrenn og andre skiidretter og internasjonale fotball- og håndballkamper.

Men onsdag ble dette opphevet da regjeringen bestemte å stenge grensene til Norge for alt annet enn helt nødvendig innreise.



Dersom unntaket blir gjeninnført er det likevel for sent for å arrangere verdenscup i Lillehammer 12.- til 14. februar. Dette arrangementet er allerede avlyst.

Men det kan se lysere ut for en rekke andre verdenscuprenn, blant annet Holmenkollen Skifesteival i mars.

En gjeninnføring av karanteneunntaket kan også bety at Norge kan spille VM-kvalifiseringen mot Tyrkia 27. mars. Flere norske håndball- og fotballklubber skal også spille internasjonale kamper de nærmeste ukene.

Unntaket for idrettsutøvere betyr langt kortere karantene kombinert med testing ved innreise til Norge.

Forlenger anbefalingene om å utsette alt seriespill i ytterligere to uker

Regjeringen åpner ikke opp for seriespill i voksenidrettene i de neste to ukene.

Seriespillene blir suspendert til midten av februar. Regjeringen gjør dette inntil de har en helhetlig vurdering av de nasjonale tiltakene.

Regjeringens beslutning betyr at det ikke vil bli spilt eliteseriespill i noen av de større idrettene i de kommende to ukene.

Det betyr at for eksempel at ishockeyen må utsette sine oppstartsplaner. De hadde håpet å åpne opp for 1.-divisjonsspill fra 3. februar og eliteserien fra 4. februar.

Ishockeyen hadde allerede hatt spillestopp i ti dager da regjeringen stanset all seriespill 18. januar. Det skjedde etter omfattende koronasmitte blant klubbene. Det har vært smitte i sju av ti eliteserielag.

– Vi ser jo at ishockeyligaen har suspendert aktivitet nettopp på grunn av smittesituasjonen. Vi har prioritert toppidretten lenge, og nå er det på tide at de tar 14 dagers pause. De klarer jo ikke å holde det smittefritt, der heller, sa statsminister Erna Solberg (H) 18. januar.

Regjeringens beslutning ble offentliggjort av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad under lørdagens pressekonferanse i Oslo.