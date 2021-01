Fotballryktene: – Dette kan bli Liverpools nye midstopper

Liverpool er på desperat midstopperjakt, mens José Mourinho er villig til å la Dele Alli gå. Her er lørdagens fotballrykter!

Liverpool planlegger å hente New York Red Bulls-forsvarer Aaron Long (28) på lån. Det melder ESPN. Long har 18 kamper for det amerikanske landslaget og har så langt tilbragt hele karrieren i USA.

Ifølge Telegraph vil den regjerende ligamesteren gjøre alt de kan for å hente en midtstopper før overgangsvinduet stenger etter at Joel Matip pådro seg en skade mot Tottenham. Liverpool har heller ikke avskrevet å hente Arsenals Shkodran Mustafi. Kontrakten hans utgår i sommer.

Spanske Marca melder at Real Madrid satser på å hente Paris Saint-Germains Kylian Mbappé til sommeren. PSG på sin side ønsker å hente Lionel Messi og trenger kapital for å få dette til. Dermed kan et salg av Mbappé være nøkkelen.

I tillegg ønsker PSG å gjenforene Mauricio Pochettino med Tottenhams Dele Alli. Det melder Eurosport. José Mourinho skal være villig til å la Alli gå før overgangsvinduet stenger på mandag.

Også Danny Rose kan være på vei bort fra Tottenham. Den tyrkiske klubben Trabzonspor skal ifølge TalkSport ha kommet til enighet md Spurs om en overgang.

Ifølge The Sun prøver Southampton å sikre seg en låneavtale med Arsenals Ainsley Maitland-Niles før overgangsvinduet stenger. Også West Bromwich skal være interessert i Maitland-Niles som ønsker seg bort fra Arsenal på grunn av lite spilletid, det melder Daily Mail.

Manchester City er ikke lenger interessert i å hente Bayern München-forsvarer David Alaba, da de er på jakt etter en angriper, melder Manchester Evening News.

Ifølge Goal skal Manchester City nærme seg avtale om Fluminense-talentene Kayky (17) og Metinho (17).