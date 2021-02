Etter nesten ti år på markedet, har Tesla Model S hatt et langt liv. Men i år kommer endelig en ny utgave. Skjønt, Tesla gjør ting på sin egen måte. Det utvendige grunndesignet er mer eller mindre prikk likt dagens modell.

Her er det kun snakk om mindre justeringer på støtfangere, det er nye felger – og dørhåndtakene, listene rundt vinduene og andre detaljer går fra å være i krom, til å bli svarte. Akkurat det vil nok mange sette pris på.

Men innvendig har toppsjef Elon Musk sørget for at det skjer store ting.

Den forskjellen som har fått mest oppmerksomhet, er naturligvis "rattet". Det er nemlig ikke lenger et tradisjonelt ratt. Toppen er nå borte – så det ligner mer på kontrollene i et fly.

Lovlig?

Hvorvidt dette i det hele tatt blir lovlig, er et det enn så lenge ingen som kan si sikkert. I utgangspunktet vil det nok bli vanskelig. Det er ikke bare Tesla som har forsøkt seg på denne løsningen. Men hver gang slike ratt dukker opp får man tommelen ned, og må slå seg til ro med den tradisjonelle "kringla".

Elon Musk uttaler seg gjerne på Twitter.

Men slik vi kjenner Tesla, kan det være at det har et ess i ermet, som gjør at de blir den første bilprodusenten som får lov til å bruke et slikt ratt.

Denne saken handler imidlertid ikke så mye om dette rattet, men hva som mangler på rattstammen. Hvis du ser på bildene vil du merke deg at både girspak, blinklys- hendel og hendel til vindusviskerne er borte. Det siste er kanskje ikke så oppsiktsvekkende – de to andre, derimot ...

Gjetter

Kanskje er sjansene større for at dette faktisk blir med videre til bilene som leveres ut til kunder. I motsetning til rattet, finnes det få lover og regler rundt hvor vidt du må ha girspak eller hendel til blinklys. Forklaringen er vel ganske enkelt at det har vært mer eller mindre utenkelig at dette skulle fjernes.

Musk deler sin erfaring etter å ha kjørt uten girspak.

Hvis Tesla får gjøre slik de ønsker, blir det altså bilen som tar seg av dette.

Systemet baserer seg på, og dette er kanskje ikke spesielt betryggende: Gjetting!

Aktiverer blinklysene selv

Ja, du leste riktig. Og det er Musk selv, som bruker akkurat denne betegnelsen. For eksempel gjetter bilen hvor den skal kjøre, og aktiverer blinklysene deretter. Bruker du navigasjonen, er det selvsagt ganske åpenbart. Men hvis ikke, blir det plutselig mer, skal vi si interessant?

Men basert på fart, navigasjonen, annen trafikk/objekter i veien, skal altså bilen klare det. Slik forklarer Musk det med egne ord:

"Car guesses drive direction based on what obstacles it sees, context & nav map".

Slik er planen at interiøret på nye Model S og Model X skal se ut.

Kan overstyres

Det høres jo unektelig litt risikabelt ut. Men Tesla-sjefen fortsetter med å understreke at du faktisk kan overstyre bilens "gjetning" ved å bruke kontroller på den berøringssensitive skjermen. Her snakker vi altså om den 17" store skjermen som står på dashbordet.

"Gjetteleken" fortsetter, når det kommer til girvalg. Tesla har til nå brukt girspaken til Mercedes, som festes på rattstammen. Men denne skal også fjernes.

Løsningen? Du gjettet det: Bilen gjetter hvilket gir du trenger, og om den skal stå i park.

Irriterende

Men også her ligger det an til at en girvelger vil være tilgjengelig på skjermen, som en "reserveløsning".

Når sant skal sies, kan vi aldri si at vi har tenkt over hvor slitsomt det er å sette bilen i gir. Men Musk har allerede testet systemet på de nye bilene, og er ikke overraskende klar i sin konklusjon:

– Etter å ha kjørt uten å bruke en girspake noen dager, er det veldig irriterende å skulle gå tilbake, uttaler han på Twitter.

Planen er at hovedskjermen på dashbordet også vil inneholde "knapper" for gir og blinklys.

Imponerende rekkevidde og fraspark

Ser vi ellers på Model S og Model X, er det flere ting som nok vil sette en liten støkk i konkurrentene. Rekkevidden blir nå på opptil 837 kilometer.

Ytelsene er nesten på grensen av hva som er fysisk mulig. Vi snakker 0-100 km/t på under 2,1 sekunder på toppmodellen Model S Plaid+.

Det finnes knapt noen biler i verden som klarer det. Og nå skal altså Tesla tilby den slags ytelser i en bil med stort bagasjerom, plass til hele familien – og muligheter for å lage falske prompelyder.

