Tiltakene i Oslo-regionen forlenges til onsdag – så kommer lettelsene

Samtidig er de nasjonale tiltakene forlenget til midten av februar, opplyser helseminister Bent Høie (H) på en pressekonferanse lørdag.

– Vi kan ikke ta sjanser som gjør at vi mister kontrollen, sier Høie.



Den siste uken har det vært delvis nedstengning i 25 kommuner rundt Nordre Follo, som er episenter for et stort utbrudd av den fryktede engelske virusvarianten. I disse kommunene kommer det lettelser onsdag.

Lettelser fra onsdag

Regjeringen fjerner samtidig 15 av de 25 kommunene fra området med særlig strenge tiltak. De resterende 10 kommunene har de fra onsdag delt i to «ringer», der kun Nordre Follo, Oslo og Ås utgjør ring 1, der de strengeste tiltakene gjelder.

De syv kommunene i ring 2 er Asker, Bærum, Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Moss, Nesodden, Nittedal, Rælingen, Vestby og Våler.

– Vi har bedre oversikt, men situasjonen er fortsatt usikker. Smittesporing og oppfølging i de berørte kommunene vil gi oss enda bedre oversikt i dagene som kommer, sier Høie.



Fra onsdag gjelder dette i ring 1 Gjelder kommunene: Nordre Follo, Oslo og Ås Barnehager, skoler, universiteter, høyskoler og fagskoler Gult tiltaksnivå i tråd med trafikklysmodellen gjelder for skoler og barnehager som for resten av landet.

Det må gjøres lokale vurderinger i tråd med smittesituasjonen, det vil si at kommunen som smittevernmyndighet kan beslutte at det skal være rødt nivå der det er nødvendig ut fra en smittevernfaglig vurdering.

Lokalene ved universiteter, høyskoler, fagskoler, opplæring for voksne i grunnskole, voksne i videregående og voksne som får opplæring etter introduksjonsloven og integreringsloven, samt kursaktivitet under studieforbund og Kompetansepluss stenges for alle elever og studenter. Ansatte følger reglene for arbeidslivet for øvrig. All undervisning og planlagte arrangementer skal utsettes eller gjøres digitale.

Lokaler ved skoler godkjent etter friskolelova kapittel 6A skal ikke være stengt for elevene. Skoler med internat skal følge regler og anbefalinger for folkehøyskoler, mens skoler uten internat følger regler og anbefalinger for videregående opplæring.

Universiteter, høyskoler og fagskoler kan gjøre unntak fra kravet om å holde lokalene stengt dersom tilgang til lokalene er avgjørende for studenter som er avhengig av å utføre forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt, og det er nødvendig for å opprettholde progresjonen i studiet. Arrangementer Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute, med unntak av begravelser og bisettelser.

Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til nødvendig produksjonspersonell, er tillatt. Idretts- og fritidsaktiviteter Det åpnes for at barn og unge under 20 år kan drive organiserte idretts- og fritidsaktiviteter.

Breddeidrett og annen organisert idretts- og fritidsaktivitet for voksne er ikke tillatt, men det er tillatt med organisert trening for toppidrettsutøvere.

Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og liknende åpner for skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for de under 20 år og profesjonelle idrettsutøvere, og for rehabilitering, opptrening og individuell behandling.

Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter, kan holde åpent for: Barn og unge under 20 år Utendørs aktivitet for voksne Organisert trening for toppidrettsutøvere

Arbeidsplasser Påbud om hjemmekontor for alle som kan. Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra, så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte. Reise til arbeid må anses som nødvendig. Likevel vil krav om hjemmekontor gjelde for de som har mulighet for dette. Butikker Enkeltstående butikker kan åpne. Kjøpesentrene og varehus skal fremdeles holde stengt i ring 1, men med disse unntakene: matbutikker, inkludert kiosker, helsekost og andre som i hovedsak selger matvarer

utsalgssteder som i hovedsak selger dyrefôr og andre nødvendighetsartikler for kjæledyr og husdyr

apotek

bandasjister

optikere

serveringssteder

Vinmonopolet

virksomheter som frisør, hudpleier, tatovører mv (se § 15 for hele listen)

helsefaglige virksomheter, som fysioterapeuter, kiropraktorer, fotterapeuter mv (se §16 for hele listen)

bensinstasjoner

salgsvirksomhet til landbruk og dyreproduksjon

lager- og grossistdelen i byggevareforretninger som selger til håndverksvirksomhet og liknende Butikker kan holde åpent for avhenting av forhåndsbetalte bestilte varer, når utlevering kan skje på smittevernfaglig forsvarlig vis. Restauranter, kafeer, barer Serveringssteder kan åpne igjen.

Fortsatt skjenkestopp Følgende virksomheter og steder skal holde stengt Treningssentre

Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter

Museer

Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder

Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs. Unntaket er: Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende kan åpnes for skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for de under 20 år, og for rehabilitering, opptrening og individuell behandling. Bibliotek Offentlige steder og virksomheter kan holde åpent for utendørs fritidsaktiviteter for voksne Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter kan holde åpent for barn og unge under 20 år, utendørs aktivitet for voksne og organisert trening for toppidrettsutøvere, likevel slik at det ikke skal pågå fritidsaktiviteter for andre på slike steder

Anbefalinger Det er ikke lenger en anbefaling om å unngå besøk i hjemmet. Den nasjonale anbefalingen gjelder. Det vil si å begrense sosial kontakt og ikke ha besøk av flere enn fem gjester i tillegg til de som allerede bor sammen. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Alle bør unngå unødvendige reiser. Reise til arbeid må anses som nødvendig. Likevel vil krav om hjemmekontor gjelde for de som har mulighet for det.

Innbyggerne i Nordre Follo er frarådet å dra til fritidsbolig utenfor egen kommune. For de andre ring 1-kommunene er denne anbefalingen opphevet. Men reis bare sammen med medlemmer fra egen husstand, og ikke ta imot besøk. Gjør alle innkjøp i egen kommune før avreise, og nærbutikk i hyttekommune bør kun benyttes hvis det er strengt nødvendig og man tar særskilte smittevernhensyn, f.eks. går i butikken utenom de travle tidene. Ikke oppsøk butikker, serveringssteder eller møteplasser med mange mennesker i hyttekommunen. Hold god avstand til andre i skiløypa, skitrekket og på gåtur. Sjekk hvilke råd og regler som gjelder for hyttekommunen, og følg dem.

Kommunene og fylkeskommunene bør fortsatt ha forsterkede tiltak i kollektivtransporten. Dette kan for eksempel være at det kun brukes opptil 50 prosent kapasitet i transportmiddelet.

Én-til-én virksomheter, som for eksempel frisører, bør fortsatt ha forsterkede tiltak som bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde én meters avstand eller å redusere eller midlertidig fjerne behandlingstilbud som innebærer nær ansikt-til-ansikt kontakt.

Det anbefales at kommunene og befolkningen i de aktuelle kommunene vurderer testing på dag 7-10 i smittekarantenetiden. Det bør vurderes karantene for husstandsmedlemmer av nærkontakter ved mistanke om smitte av den muterte smittevarianten.

Personer med høy risiko for å bli alvorlig syk eller dø dersom de blir smittet, bør nå leve mer skjermet. Plikt til å bruke munnbind Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind.

Det skal brukes munnbind på offentlige steder som butikker, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, serveringssteder når en henter take away, i fellesarealer på kjøpesentre dersom de er åpne fordi det er apotek og matvarebutikker på kjøpesentrene og i tros- og livssynshus i forbindelse med begravelser og bisettelser.

Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger og lignende.

Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Alle kommunene kan innføre strenge råd og regler basert på lokale smittesituasjoner. Det er derfor viktig å følge med på hva som gjelder i egen kommune. Kilde: Regjeringen

Lettelsene innebærer at enkeltstående butikker i de aktuelle kommunene kan åpne fra onsdag, men ikke kjøpesentre – med unntak for en lang rekke virksomheter (se faktaboks).



Høie forklarer at de holder kjøpesentrene stengt for å unngå at folk beveger seg for mye. I en situasjon med likt smittetrykk, kunne sentrene ha blitt holdt åpne, forklarer han.

Kafeer og restauranter kan åpne, men uten alkoholservering.

Fra onsdag gjelder dette i ring 2 Gjelder kommunene: Asker, Bærum, Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Moss, Nesodden, Nittedal, Rælingen, Vestby og Våler. Barnehager, skoler, universiteter, høyskoler og fagskoler Gult tiltaksnivå i tråd med trafikklysmodellen gjelder for skoler og barnehager som for resten av landet.

Det må gjøres lokale vurderinger i tråd med smittesituasjonen, det vil si at kommunen som smittevernmyndighet kan beslutte rødt nivå der det er nødvendig ut fra en smittevernfaglig vurdering

Lokalene ved universiteter, høyskoler, fagskoler, opplæring for voksne i grunnskole, voksne i videregående og voksne som får opplæring etter introduksjonsloven og integreringsloven, samt kursaktivitet under studieforbund og Kompetansepluss stenges for alle elever og studenter. Ansatte følger reglene for arbeidslivet for øvrig. All undervisning og planlagte arrangementer skal utsettes eller gjøres digitale.

Lokaler ved skoler godkjent etter friskolelova kapittel 6A skal ikke være stengt for elevene. Skoler med internat skal følge regler og anbefalinger for folkehøyskoler, mens skoler uten internat følger regler og anbefalinger for videregående opplæring.

Universiteter, høyskoler og fagskoler kan gjøre unntak fra kravet om å holde lokalene stengt dersom tilgang til lokalene er avgjørende for studenter som er avhengig av å utføre forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt, og det er nødvendig for å opprettholde progresjonen i studiet. Idretts- og fritidsaktiviteter Det er tillatt med organiserte idretts- og fritidsaktiviteter både for barn og voksne.

Treningssentre kan holde åpent for de som er bosatt i kommunen. Sentrene må selv vurdere hvordan de kan iverksette nødvendige systemer som sikrer etterlevelse.

Skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening tillatt for barn og unge under 20 år og profesjonelle toppidrettsutøvere.

Bibliotekene er åpne

Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter, kan holde åpent for: Barn og unge under 20 år Utendørs aktivitet for voksne Organisert trening for toppidrettsutøvere

Voksne anbefales å ikke drive organisert aktivitet innendørs, men å trene utendørs dersom det er mulig å holde god avstand. Toppidrettsutøvere kan trene som normalt, også innendørs. Arbeidsplasser Påbud om hjemmekontor for alle som kan. Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte. Reise til arbeid må anses som nødvendig. Likevel vil krav om hjemmekontor gjelde for de som har mulighet for dette. Butikker Kjøpesentrene og varehus skal fremdeles holde stengt i ring 2, men med disse unntakene for virksomheter i kjøpesentre: matbutikker, inkludert kiosker, helsekost og andre som i hovedsak selger matvarer

utsalgssteder som i hovedsak selger dyrefôr og andre nødvendighetsartikler for kjæledyr og husdyr

apotek

bandasjister

optikere

serveringssteder

Vinmonopolet

virksomheter som frisør, hudpleier, tatovører mv (se mer informasjon i § 15 )

helsefaglige virksomheter, som fysioterapeuter, kiropraktorer, fotterapeuter mv (se § 16 for hele listen)

bensinstasjoner

salgsvirksomhet til landbruk og dyreproduksjon

lager- og grossistdelen i byggevareforretninger som selger til håndverksvirksomhet og liknende Butikker kan holde åpent for avhenting av forhåndsbetalte bestilte varer, når utlevering kan skje på smittevernfaglig forsvarlig vis. Restauranter, kafeer, barer Fortsatt skjenkestopp Følgende virksomheter og steder skal holde stengt Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter

Museer

Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.

Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs,

Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng o.l. må holde stengt. Følgende unntak gjelder: skolesvømming, svømmekurs og svømmetrening for barn og unge under 20 år og svømming for profesjonelle utøvere. Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør, tillates også. Det samme med annen individuell behandling som det kan bestilles time til, og hvor bad er en del av behandlingen.

Anbefalinger Den nasjonale anbefalingen om besøk i hjemmet gjelder. Det vil si å begrense sosial kontakt og ikke ha besøk av flere enn fem gjester i tillegg til de som allerede bor sammen. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Alle bør unngå unødvendige reiser. Reise til arbeid må anses som nødvendig. Likevel vil krav om hjemmekontor gjelde for de som har mulighet for det.

Det er ikke lenger frarådet å reise til fritidsbolig utenfor egen kommune. Men reis bare sammen med medlemmer fra egen husstand, og ikke ta imot besøk. Gjør alle innkjøp i egen kommune før avreise, og nærbutikk i hyttekommune bør kun benyttes hvis det er strengt nødvendig og man tar særskilte smittevernhensyn, f.eks. går i butikken utenom de travle tidene. Ikke oppsøk butikker, serveringssteder eller møteplasser med mange mennesker i hyttekommunen. Hold god avstand til andre i skiløypa, skitrekket og på gåtur. Sjekk hvilke råd og regler som gjelder for hyttekommunen, og følg dem.

På grunnlag av den lokale smitterisikoen, bør kommunene og fylkeskommunene vurdere om eksisterende forsterkede tiltak i kollektivtransporten skal opprettholdes. Dette gjelder for eksempel om bare opptil 50 prosent av kapasiteten i transportmidlet skal benyttes.

Én til én-virksomheter, for eksempel frisører: På grunnlag av den lokale smitterisikoen, bør kommunene vurdere om eksisterende forsterkede tiltak skal opprettholdes. Det gjelder for eksempel bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde én meters avstand eller å redusere eller midlertidig fjerne behandlingstilbud som innebærer nær ansikt-til-ansikt-kontakt.

Det anbefales at kommunene og befolkningen i de aktuelle kommunene vurderer testing på dag 7–10 i smittekarantenetiden. Det bør vurderes karantene for husstandsmedlemmer av nærkontakter ved mistanke om smitte av den muterte smittevarianten.

Personer med høy risiko for å bli alvorlig syk eller dø dersom de blir smittet, bør nå leve mer skjermet. Plikt til å bruke munnbind Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, utover kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind.

Det skal brukes munnbind på offentlige steder som butikker, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, serveringssteder når en henter take away, i fellesarealer på kjøpesentre dersom de er åpne fordi det er apotek og matvarebutikker på kjøpesentrene og i tros- og livssynshus i forbindelse med begravelser og bisettelser.

Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger og lignende.

Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Alle kommunene kan innføre strenge råd og regler basert på lokale smittesituasjoner. Det er derfor viktig å følge med på hva som gjelder i egen kommune. Kilde: Regjeringen

Samtidig kan barn og unge i ring 1 igjen drive med idrett- og fritidsaktiviteter. I ring 2 kan også voksne delta på organisert utendørs idrett, og treningssentre kan holde åpent.

Grunnskolen kan gå tilbake til gult nivå, men det blir opp til kommunene endelig å beslutte nivå. Fritidsaktiviteter for barn blir igjen mulig. Anbefalingen om ingen private besøk lettes også.

Regjeringen gjør samtidig en innstramming i innreisereglene. Tidligere har en attest om at du tidligere har hatt påvist covid-19, ført til unntak fra innreisekarantene og obligatorisk test ved innreise.

Slik er det ikke lenger, fordi man har funnet så mange falske tester. Men dersom testen er norsk, kan du fremdeles få unntak fra smittekarantene.

Anbefaler nedtrapping

Tidligere lørdag kom Helsedirektoratet, i samråd med FHI, med sine anbefalinger. De anbefaler å forlenge tiltakene i de aktuelle kommunene i én uke. Videre har de foreslått lettelser i tiltak knyttet til barn og unge.

De to fagorganene mener situasjonen knyttet til utbruddet av den fryktede engelske virusvarianten fortsatt er uoversiktlig.

«Nedtrapping i en uoversiktlig situasjon bør skje gradvis», understreker Helsedirektoratet.