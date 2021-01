Forskere slår alarm om brasiliansk jungelsmitte – første tilfelle registrert i USA

Brasil er landet med tredje flest registrerte smittetilfeller i verden til nå under pandemien. Godt over 200.000 koronasmittede har ifølge Worldometers oversikt mistet livet i landet.

I høst var smittetrenden i landet på vei nedover, men når julen nærmet seg så Brasil som mange andre land i verden, at ting snudde til det verre igjen.

07. januar ble alle nasjonale rekorder slått hva gjelder registrerte tilfeller på et døgn, med 87.134 nye koronapositive.

Skulle vært immune, men nå stiger smittetallene

Et av områdene som har blitt rammet hardest, er byen Manaus. Det er hovestaden i regionen Amazonas, og ligger naturlig nok midt i regnskogen. Et studie viser at rundt 76 prosent av byens befolkning i løpet av pandemien har blitt koronasmittet, og forskere trodde derfor at de med det hadde oppnådd flokkimmunitet.

Men i det siste har ting tydet på det stikk motsatte. Koronadødsfallene øker i stedet i antall, og det i et alarmerende tempo. Den 15. januar ble det rapportert om at helsevesenet i området var på randen til kollaps, og ved sykehusene i Manaus var de tomme for oksygentanker.

– Byen er tom for oksygen. Noen helsesentre har blitt en form for kvelingskamre, forteller Jessem Orellana fra det vitenskapelige instituttet Fiocruz-Amazonia til AFP.

KORONADØDSFALL: Covid-19 har krevd mange liv i Brasil. I Manaus ble de begravd over 3000 døde bare i januar. Foto: Marcio James / AFP / NTB

Ny mutasjon

Nå spekuleres det i om en ny mutasjon kan være årsaken til økningen i smittetilfeller. Ved slutten av 2020 ble det nemlig oppdaget en ny variant som har fått navnet P.1.

– Vi vet ikke nøyaktig hvorfor denne mutasjonen har spredt seg så mye i Brasil. Ingen av de mulige forklaringene som er presentert til nå er gode, sier professor og immunolog ved universitetet Harvard, William Hanage til Daily Mail.

En teori som har blitt presentert er at de som ble smittet ved pandemiens start, nå har mistet immuniteten og har blitt smittet på nytt. Men det er noe som strider mot det man ser andre steder i verden, for svært få har til nå rukket å bli smittet for andre gang.

– Dette er den nye virkeligheten med koronaviruset. Dette begynnelsen på tiden med nye mutasjoner, sier Hanage ifølge The Washington Post.

VAKSINASJON: Det jobbes på spreng med å vaksinere befolkningen i Brasil. Her får en kvinne sprøytestikket i en Drive-in-vaksinestasjon i Manaus. Foto: Bruno Kelly / Reuters / NTB

Frykter dobbelsmitte

Virologen Felipe Naveca fra forskningsinstitusjonen Leônidas & Maria Deane i Manaus, la denne uken frem foreløpige funn gjort i undersøkelser av nettopp dette.

De har undersøkt en 29 år gammel kvinne som korona-syk og testet positivt den 16. mars 2020. den 27. desember 2020 ble hun på ny syk, og igjen testet hun positivt. Begge gangene hadde hun flere av symptomene som kjennetegner koronaviruset.

Forskjellen var at den andre gangen testet hun positivt for den nye mutasjonen.

I de foreløpige resultatene fra forskningsinstutisjonen står det at legene ikke kan slå fast hvorfor akkurat denne kvinnen ble smittet to ganger, men de skriver: «reinfeksjonen skjedde sannsynligvis, til tross for at hun hadde antistoffer mot SARS-CoV-2 i blodet.»

Har spredt seg til USA

26. januar ble det rapportert om at en person hadde testet positivt for den brasilianske mutasjonen i delstaten Minnesota i USA. Personen som testet positivt hadde nettopp kommet tilbake fra en reise i Brasil.

Det er ikke overaskende. Det er en veldig utfordrende utvikling, men samtidig ikke uventet, sa Michael T. Osterholm, som er direktør for Center for Infectious Disease Research and Policy ved Universitetet i Minnesota.

Til The Washington Post sier epidemiolog Hanage at det som nå skiller den brasilianske mutasjonen fra den britiske og den Sør-Afrikanske, er at man vet mye mindre om den.

– Den brasilianske varianten er sannsynligvis den som skaper størst bekymring blant de som følger med på dette. Det er riktig å si at den sees veldig alvorlig på og den fører til veldig stor bekymring blant epidemiologer, sier han ifølge avisen.