Historisk figur utsatt for munnbind-hærverk

Den enorme figuren «Long Man» i Wilmington i Storbritannia, som ble skåret inn i bakken for over 300 år siden, har blitt vandalisert, og det på korona-vis.

Ved Storbritannias sørkyst, litt sør for badebyen Brighton, ligger den 72 meter lange krittfiguren som har fått navnet «Long Man of Wilmington».

I 2003 ble den undersøkt av arkeologer som slo fast at den ble hamret inn den gressdekkede bergknausen et sted mellom 1500-tallet og 1700-tallet.

Opprinnelig var de hvit av farge på grunn av krittet i berget den ble utformet i, men i det senere år har den også fått et malingstrøk for at figuren skal synes.

Uakseptabel humor

I flere hundre år har krittfiguren fått ligge stille for seg selv, utenom et par unntak. Under 2. verdenskrig ble figuren mat grønn for at ikke tyske krigsfly skulle se den fra luften.

Også i nyere tid har «Long Man» blitt tuklet med, for minst to ganger har den blitt utsatt for skadeverk tidligere. I 2010 malte noen en penis på figuren og i 2015 ble den vandalisert av anti-fracking-demonstranter som skrev «Frack Off» over figuren. Fracking er en form for fremstilling av naturgass og petroleum, noe som er utbredt i lokalområdet.

Den 26. januar ble den utsatt for hærverk på ny av det lokalt politi omtaler som «vandaler».

– Vi etterforsker skadene som er påført det eldgamle landemerke som er ødelagt av vandaler, skriver politiet i Sussex i en presseuttalelse.

Politiet skriver at det ble oppdaget at figuren har fått malt et munnbind over ansiktet.

«Long Man» er vernet og et beskyttet arkeologisk område, som eies av Sussex arkeologiske forening.

– Selv om denne skaden kan ha blitt utført av humor eller annen grunn, er dette helt uakseptabelt. Long Man of Wilmington er beskyttet av loven på grunn av sin historiske betydning, sier Tom Carter ved politiet i Sussex.

– En fornærmelse

Carter sier videre at figuren er velkjent og at den har en høy stjerne i lokalsamfunnet.

– Denne kriminelle skaden er en fornærmelse for de som jobber for å opprettholde denne kulturarven til glede for alle. Jeg vil oppfordre alle som har kunnskap om gjerningsmannen til denne forbrytelsen, til å komme fram, sier Carter.