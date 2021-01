Danmark til VM-finale etter utrolig drama

Danmark - Spania 35-33

Danmark er klare for finale mot Sverige i håndball-VM etter å ha slått europamester Spania fredag kveld.

– Det er selvfølgelig deilig. Jeg synes vi spiller veldig bra og har en fin ro i spillet vårt. Jeg er virkelig glad over måten vi spilte på i dag, sier Danmarks Lasse Andersson til dansk TV 2.

Anført av en brennhet Mikkel Hansen, som scoret 15 mål, vant danskene 35-33.

– En Mikkel Hansen i det humøret er helt vanvittig å se på. Han ville revansjere seg fra det mange omtalte som en dårlig kamp mot Egypt, og når han henter den motivasjonen så er det helt ellevilt. Jeg er mektig imponert, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.

På stillingen 34-33 til Danmark fikk spanjolene en gedigen mulighet til å utligne få sekunder før slutt, men avslutningen gikk i tverrliggeren – ned på streken – og ut.

– Danmark får kampen inn i sitt spor og det blir en kamp som de fører. De fleste trodde vel at det var avgjort like før slutt, men så kom Spania tilbake. Men det er marginer som skiller, med det skuddet som de kunne scoret på like før slutt, sier Svele.

I finalen venter Glenn Solbergs Sverige, som slo Frankrike tidligere fredag kveld.

TV 2s håndballekspert holder danskene som en knapp favoritt.

– Det er moro at det er to nordiske lag i finalen, og det kommer til å bli spennende. Jeg holder i utgangspunktet Danmark som favoritt, men de møter et lag med en god målvakt og de kommer til å kjøre et steintøft forsvarsspill, avslutter Svele.