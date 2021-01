Derfor er det ekstra kaldt nå – kan vare helt til mars

Ifølge meteorologen er det ikke bare en innbilning – årets januar har vært kaldere enn den pleier.

– Det er helt klart kaldere enn normal. Det ligger an at flere steder har hatt de laveste temperaturene på lenge, sier meteorolog Roar Inge Hansen i Storm.

Vestlandet og Trøndelag har hatt den kaldeste januarmåneden siden 2010. Med de siste dagenes kalde temperaturer på Østlandet, ligger det an til at det ikke har vært så kaldt der heller på elleve år.

Det har også kommet uvanlig lite nedbør. I tillegg kan det fort være langt varmere oppe i høyden på fjellet enn nede i dalen.

Og skal man tro meteorologene, vil de usedvanlige kalde temperaturene vare helt til mars.

Lave temperaturer

Polarfronten er grenseområdet som markerer et skarpt temperaturskille mellom den kalde polarluften og varm subtropisk luft.

Polarfronten går ganske lang sør for tiden fra østsiden av USA inn mot Europa.

– Normalt sett går polarsirkelen nordover slik at det blir varmere i Norge. Nå har den blitt liggende ganske i ro og det gir vedvarende lave temperaturer, sier meteorologen.

At vi får luft fra Nordpolen bidrar også til å gjøre det kaldt. I tillegg får Norge ekstra kalde, østlige vinder fra Russland og Sibir.

Det ligger rundt 25 minus i helgen i en stor del av innlandsområdet. Fredag var det 32 minus i Hemsedal, 33 minus i Folldal og opptil 35 minus i Gudbrandsdalen.

Forholdene nå gjør at vintermånedene, slik vi er vant til, ganske annerledes. Mens temperaturen er svært lav i sør, har Nord-Norge faktisk hatt normale og til og med litt varmere temperaturer.

Det er også varmere enn det pleier på Island og Grønland, samtidig som det er uvanlig kaldt i Sverige og Norge.

SNØ: I innlandet i Sør-Norge kan det fort ligge rundt én meter snø. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Varmere i høyden

Noe annet som meteorologen mener har vært unormalt i januar, er at det har vært såpass tørt.

– Fra Trøndelag til Troms har det vært svært lite nedbør. Det har medført at mange av stedene ikke har snø, selv om det er kaldt. Det har egentlig vært mindre nedbør enn normalt over hele landet i januar, sier Hansen.

Østlandet har også sett lite nedbør, men litt inn i landet og opp i høyden står i stor kontrast. Der kan det fort være en meter snø.

– Det er det ypperlige skiforhold for det er sol, blå himmel og snø. Men man må være klar over at det fryktelig kaldt, sier Hansen.

Han oppfordrer folk til å ikke la seg skremme av å reise opp på fjellet.

– Mange tror kanskje at det er smartest å holde seg nede dalene når det er så lave temperaturer. Sannheten er at det er mye kaldere der når det er vindstille, mens det oppe på fjellet fort kan det være ti grader varmere, sier Hansen.

Kaldere når det er opphold

På vinterstid sier meteorologen at det er en grei huskeregel at det som regel er kaldere når det er opphold.

– Når det er klarvær på vinterstid taper bakken mye mer varme ut i verdensrommet. Har du derimot litt skyer, så vil utstrålingen treffe skyene og bli sendt tilbake igjen til bakken igjen. Det blir som et lokk som hindrer at varmen går ut i verdensrommet, forklarer meteorologen.

Til folk som lengter etter mildere temperaturer, sier meteorologen at de kan bli nødt til å vente lenge.

– Det har vært veldig kaldt denne uken. Alt ligger at til at det kan bli minst like kaldt i neste. Det vil trolig ikke være et sted i Norge som ikke har minusgrader, sier Hansen.

Og skal vi tro meteorologens svenske kollega, vil det holde seg slik helt til mars.

SKI: Skiløper i langrennsporet i flott vintervær i høyfjellet på Skeikampen i Gausdal kommune i Gudbrandsdalen. Foto: Erik Johansen / NTB

Helt til mars

– Det er optimale forutsetninger for en kald februar, sier meteorolog Mikael Sjöstrand til Aftonbladet.

Han sier at han tror det er ti år siden Sverige sist hadde en sånn vinter.

– Det er virkelig ikke hvert år at vi får så kaldt vær. Det kommer til å være minusgrader i så godt som hele landet i februar også, sier Sjöstrand til avisen.