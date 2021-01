«Sverige har gitt oss IKEA og ABBA - nå gir vi tilbake»

IKEA, Clas Ohlsson, köttbullar, Nobelprisen, billig kjøtt og sprit rett over grensen, ABBA og Astrid Lindgren. Norge har mye å takke Sverige for.

Da er det bare rett og rimelig at vi gir litt tilbake. Nå har de fått Glenn Solberg til å få den stolte svenske håndballskuten tilbake på rett kurs.

Men selv ikke Solberg hadde trodd at han skulle finne finalekursen i første forsøk.

Sverige kom til Egypt helt uten press og forventninger. De dro uten store stjerner som Andreas Nilsson, Lukas Nilsson, Niclas Ekberg, Mikael Appelgren og Simon Jeppsson. Og ble dømt nord og ned av de fleste.

En av dem var meg. I bloggen der jeg vurderte Norges utfordrere i medaljekampen nevnte jeg ikke Sverige med et ord. Jeg skal ærlig innrømme at jeg ikke hadde noen tro på at dette svenske laget skulle gå til en semifinale og i hvert fall ikke til en finale.

Da er det er rett og slett en glede å rekke armene i været og si at jeg tok feil. At VM-historiens beste nasjon går til finale under ledelse av en nordmann er intet annet enn veldig gøy.

Håndball er et lagspill, og der de største lagene er avhengige av stjernene sine, så er det selve laget den store stjernen for Sverige.

«There's no I in team» , sier amerikanerne. Og det ser en tydelig i det svenske laget. Ingen er større enn laget. Alle drar i samme retning. Både i trenerteamet og på banen. Spiller for spiller skulle ikke Sverige hatt en mulighet til å nå en VM-finale, men der andre landslag er avhengige av enkeltspillere, fremstår Sverige som et lag. Og de har fått godt betalt for at Solberg ikke vil bytte spiller forsvar-angrep.

Det er en gjeng som ser ut til å ha det utrolig gøy på tur til Egypt. Og reiselederen er er norske Solberg.

Men helt uten stjerner har ikke Sverige vært.

Hampus Wanne er kanskje det sikreste kortet av alle på all star team. Jeg tror ikke noen som har sett Sverige i VM har noen problemer med å forstå hvorfor Magnus Jøndal sitter mye på benken i Flensburg-Handewitt. Venstrekanten noterte seg for ti mål i semifinalen og står med 48 mål på åtte kamper i mesterskapet.

Målvakt Andreas Palicka, playmaker Jim Gottfridsson og forsvarssjef Max Darj er absolutt i frågan om en plass på VMs stjernelag de også.

De norske håndballherrene kan godt ta en kikk på Sverige. For det som preger det svenske laget i dette VM er det Norge har savnet, men som man tidligere har vært kjent for. Nemlig en enorm innsats, bunnsolid forsvar og lynraske kontringer. For ikke å snakke om en fantastisk spilleglede.



I dag skal Sverige spille sin første VM-finale på 20 år. Og uansett hvordan det går, så blir de den første nasjonen som tar tolv VM-medaljer for herrer. Frankrike har seks gull, men står på elleve medaljer totalt.

Og Sverige vant sitt fjerde og foreløpig siste VM-gull i nettopp Egypt i 1999. Kan det være et tegn?

Når Norge ikke gikk til noen finale denne gangen, så kunne det ikke bli noe bedre enn at Sverige skulle komme dit. Alle elsker en god underdog. Og de fleste av oss er glade i naboen vår.

Selv om Danmark er motstander i finalen, så gjør vi som Glenn Solberg og lærer oss «Du gamla, du fria» og synger med. For det er bedre med én norsk gullmedalje enn ingen.