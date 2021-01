Ødegaards barndomsvenn: – Deilig om han hadde satt på plass Solskjær

Martin Ødegaards barndomsvenn Alexander Rønning-Olsen (21) gleder seg stort til å se kompisen spille for favorittlaget.

– Det blir superkult. Det er nesten slik at jeg ikke får satt ord på det. Det blir veldig gøy å kunne se ham hver helg, i det jeg mener er verdens kuleste liga, sier Alexander Rønning-Olsen til TV 2.

Han er barndomsvenn av Martin Ødegaard og ihuga Arsenal-supporter.

21-åringen drømmer om at Ødegaard skal få sin debut mot Ole Gunnar Solskjærs Manchester United på lørdag, og at han skal bli matchvinner.

– Forhåpentligvis får jeg se ham herje med Manchester United, og det hadde vært deilig om han hadde fått satt på plass Solskjær litt, sier Rønning-Olsen.

Barndomsvenner

Vennskapet mellom de to går langt tilbake. De har sammen tilbrakt mange timer på Kjappen, fotballbanen i nabolaget.

– Vi er født og oppvokst 50 meter fra hverandre, så vi har vært veldig mye på banen sammen. Vi har også overnattet flere ganger hos hverandre, sier Rønning-Olsen.

– Vi har spilt veldig mye sammen. Da jeg hadde trening var det ofte slik at Martin ble med på treningen, bare for å få ekstra trening. Han var alltid velkommen, for det var pappaen min som var trener på barnelaget, legger han til.

21-åringen husker spesielt én episode fra oppveksten, da han var på overnattingsbesøk hos Martin, som den gang sammen med pappa Hans Erik var Liverpool-supporter.

– Jeg fikk to alternativer husker jeg. Det var Liverpool-frokost og en Arsenal-frokost. På førstnevnte så var det egg, bacon og rundstykker. Men siden jeg var Arsenal-supporter så var det tomat, agurk og kanskje gulrot. Det var liksom Arsenal, sier Rønning-Olsen lattermildt.

– Jeg håper han blir i Arsenal

Nå gleder han seg til å følge bestekompisen på favorittlaget, som kanskje får sin debut mot Manchester United lørdag.

– Det blir grisekult. Da kommer jeg til å sitte med Arsenal-drakta...det gleder jeg meg skikkelig til. Det blir ordentlig stort. Han kommer på riktig tidspunkt for vi har hatt en liten opptur i det siste.

– Jeg håper han blir i Arsenal, men det ser ut som det blir et lån frem til juni. Jeg er fornøyd så lenge han spiller i Arsenal, men jo lengre jo kulere, sier Rønning-Olsen.

Ødegaards barndomsvenn har alltid hatt tro på kameraten. Tilbake i 2014 sa Rønning-Olsen til TV 2 at drammenseren en dag kom til å bli verdens beste.

– Jeg lever i håpet. Det hadde vært sinnssykt kult om det hadde skjedd. Jeg skal ikke være for optimist, men det kan være mulig. Hvis han går tilbake til Real Madrid, de er i toppform, han gjør en god sesong og de vinner et gjevt trofé så kan det fort være mulig, avslutter Rønning-Olsen.