AstraZenecas koronavaksine godkjent av EU-kommisjonen

Tidligere i dag anbefalte EUs legemiddeltilsyn at koronavaksinen fra AstraZeneca skulle godkjennes. Nå har også EU-kommisjonen gitt formelt klarsignal på at vaksinen kan tas i bruk.

– Vi har nettopp godkjent AstraZenecas vaksine i EU-markedet etter en positiv vurdering fra legemiddeltilsynet EMA, skriver EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen i en Twitter-melding fredag kveld.

Dette er den tredje vaksinen som får grønt lys i EU og Norge. Fra før er vaksinene fra Pfizer-Biontech og Moderna godkjent.

Vaksinen er godkjent for alle over 18 år, og det er ikke gjort noe unntak for de aller eldste, slik det var snakk om i forkant.

AstraZeneca har varslet at de ikke klarer å levere like mange doser som forventet. Det har skapt store reaksjoner i EU.

– Jeg forventer at selskapet leverer de 400 millioner dosene vi er blitt enige om. Vi vil fortsette å gjøre alt vi kan for å sikre vaksiner for europeere, våre naboer og partnere verden over, fortsetter hun.

Saken oppdateres.