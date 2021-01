Samuelsen på vei til Danmark

Martin Samuelsen får nye muligheter i den danske ligaen. 23-åringen lånes ut fra Hull til Aalborg frem til sommeren.

Etter det TV 2 erfarer er partene i ferd med å sluttføre avtalen. Haugesund har også forsøkt å hente hjem 23-åringen, men valget falt på Danmark.

Sportssjef Inge André Olsen vil ikke kommentere Samuelsen-overgangen, men sier til TV 2:

– Vi skal ha inn spillere og jobber med ulike caser. Vi nærmer oss noe. Det er det jeg kan si.

Det danske overgangsvinduet stenger 1. februar.

For et år siden signerte Samuelsen en 2,5 års kontrakt med Hull, men nå har han ikke spilt for League One-klubben siden 24. november.

Aalborg ligger akkurat nå på en 7. plass i superligaen, åtte poeng bak Midtjylland på tabelltopp.

Martin Samuelsen var regnet som en av landets aller største fotballtalenter da han gikk til West Ham i 2015. Han fikk aldri muligheten i Premier League og ble lånt ut til diverse klubber, før han 16.januar 2020 signerte for Hull.

Som West Ham-spiller ble han sendt på lån til Peterborough, Blackburn, Burton, Venlo og Haugesund. Aalborg blir første utlån etter at han gikk til Hull.