Ahus avvikler tiltakene for pasienter og ansatte fra Nordre Follo

Akershus universitetssykehus (Ahus) avvikler tiltakene som ble innført for ansatte og pasienter fra Nordre Follo som følge av virusutbruddet i kommunen.

Det innebærer at pasienter fra Nordre Follo vil bli mottatt og behandlet som øvrige pasienter.

– Dette gjelder både for øyeblikkelig hjelp og planlagt behandling, opplyser sykehuset i en pressemelding.

Samtidig kan alle ansatte som bor eller jobber i Nordre Follo, møte på jobb som vanlig mandag.

– Det er ikke behov for å ha særskilte tiltak knyttet til disse ansatte, ut over de regler som gjelder for alle ansatte, skriver sykehuset.

Besøksstoppen som ble innført igjen 23. januar videreføres inntil videre. Munnbind fortsatt skal fortsatt benyttes ved nær pasientkontakt. Det oppfordres fremdeles til at konsultasjoner som kan foretas på telefon eller video gjennomføres på den måten.