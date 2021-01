Haaland om Champions League-rekordene: – Det er ikke det jeg fokuserer på

«Fenomenet» Erling Braut Haaland har sanket rekorder i flittig tempo i Champions League.

20-åringen er første tenåring som har scoret i fem mesterligakamper på rad, og den første spilleren som har scoret åtte mål på sine fem første kamper.

Dette plasserer ham over stjerner som Diego Costa og Harry Kane – som scoret sju mål på sine første fem i Mesterligaen.

– For å være ærlig så visste jeg ikke om disse rekordene. Etter debuten min prøvde jeg bare å fortsette. Vi viste kvalitet i Champions League med måten vi spilte på. Jeg prøver bare å gjøre jobben min, og jobben min er å score mål, sier Haaland i et lengre intervju med UEFA.

Leser om rekordene på sosiale medier

Jærbuen markerte seg for alvor etter to scoringer mot Paris-Saint Germain i mesterligaens åttedelsfinale i fjor.

Hans andre scoring den kvelden var fra aller øverste hylle, da han dunket ballen knallhardt i krysset.

– Vi møtte et utrolig lag og vi visste at vi måtte spille vårt beste for å ha en sjanse. Det gjorde vi, og med supporterne i ryggen hjalp det oss veldig mye. Det var en fantastisk kveld, sier Haaland.

Den scoringen gjorde Haaland til den raskeste spilleren i Champions League-historien til å score ti mål.

Selv er han ikke like oppdatert på målrekordene.

– Normalt sett sier noen det til meg etter kampen er ferdig, eller jeg leser om det i sosiale medier. Det er ingenting før kamp, fordi man ikke vet hva som vil skje, så normalt sett hører jeg om det etter kamp, sier jærbuen.

Slo Mbappé-rekord

20-åringens 15. scoring i mesterligaen kom i november 2020. Den gjorde jærbuen til den yngste spilleren til å nå 15 nettkjenninger i turneringen.

Han danket dermed det franske stjerneskuddet, Kylian Mbappé, ned fra tronen.

– Han er en fantastisk spiller og er en av verdens beste. Men jeg fokuserer ikke på å slå rekorder, selv om det er fint å gjøre noe bra, selvfølgelig, konstaterer Haaland.

Han er foreløpig på delt førsteplass på toppscorerlisten i årets Champions League-sesong. Både han og Álvaro Morata står med seks mål hver.

Har et spesielt forhold til Champions League

– Jeg har vært en fan av denne turneringen siden jeg var en liten gutt. Champions League-ballen, hymnen og kveldskamper liker jeg godt, sier han.

– Jeg så tidligere finaler med venner og familie også videre. Det er bare noe spesielt med det. Det er vanskelig å forklare.

SCORET TO: Haaland kunne juble for to scoringer mot PSG i mesterligaen forrige sesong. Foto: Sascha Schuermann

Borussia Dortmund har slitt i ligaen denne sesongen, og ligger på en foreløpig 7. plass, 13 poeng bak serieleder Bayern München.

Det har gått bedre i Champions League. Den tyske storklubben møter Sevilla i åttedelsfinalen.

Målkongen fra Jæren er innstilt på at det blir tøft.

– Vi er nødt til å levere vårt beste for å ha en vinnersjanse. De er et bra lag som spiller i en bra liga. Det blir et vanskelig oppgjør, avslutter Haaland.