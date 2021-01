– Ikke bare Trump som kunne blitt stilt for riksrett

Andre uken i februar stilles Donald Trump for riksrett, tiltalt for å ha oppildnet til opprør i forbindelse med stormingen av Kongressen 6. januar.

Selv om flere republikanere har kritisert Trump etter angrepet, er mange av hans partifeller mot å stille ham for riksrett for andre gang.

På innsiden av Kongressen

Drammenseren Hans Høeg var stabssjef for republikanske Thomas Massie i Representantenes hus i nærmere seks år. Han sier at mange republikanere mener at riksrettssaken bare vil skape ytterligere splid mellom partiene.

I seks år var Hans Høeg (t.h.) stabssjef for Thomas Massie fra Kentucky i Representantenes hus. Foto: Skjermdump fra C-Span.

Flere mener også at det er i strid med grunnloven å åpne riksrettssak mot Trump etter at han har gått av som president.

– Mange republikanere mener dette er bortkastet tid og at man bør komme seg videre, sier Høeg til TV 2.

Han beskriver stormingen av sin tidligere arbeidsplass som sjokkerende og svært dramatisk, men sier at det amerikanske demokratiet lenge har blitt utfordret – også innenfra.

– Store brudd på demokratiet skjer stadig vekk i Kongressen, men det snakkes ikke om, sier han.

Sjokkmøte med amerikansk politikk

Det var i 2012 at Høegs tidligere studiekamerat ringte og fortalte at han hadde blitt valgt inn i Representantenes hus. Massie, som representerer delstaten Kentucky, ville ha ham som stabssjef.

Han beskriver sitt møte med Kongressen som et «klype seg i armen-øyeblikk».

– Jeg tenkte «hva i all verden er det jeg ser», forteller Høeg om innblikket i de politiske prosessene.

Hans Høeg på scenen under Nordiske Mediedager i 2019. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Han beskriver hvordan vedtak blir gjort i Representantenes hus og Senatet sent om kvelden og midt på natten, når det ikke er representanter til stede. Dette gjelder også beslutninger om å gå til krig eller militær aksjon, samt vedtak om våpensalg, forteller Høeg.

– Dette skjer uten at 95 prosent av den amerikanske befolkningen er representert eller vet om hva som foregår. Så demokratiet har lenge vært under trussel. Man er bare ikke klar over det.

– Vil du si at noe av dette kan være grunnlovsstridig?

– Absolutt.

Mener flere kunne stilles for riksrett

Høeg kommer snart med en bok om sine opplevelser fra årene i Kongressen. Etter å ha fulgt prosessene fra innsiden, mener han at det er flere politikere man kunne vurdere å stille for riksrett for brudd på demokratiske spilleregler.

Han nevner fremtredende representanter fra både Republikanerne og Demokratene.

Demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, og Republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell. Foto: Eric BARADAT og SAUL LOEB / AFP

– Pelosi, for eksempel. Forhenværende speaker John Boehner, McConnell… for deres delaktighet i hva de gjør midt på natten når de vedtar ting uten at det er representanter eller senatorer til stede.

