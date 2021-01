Den russiske langrennsstjernen brakk hånden under fredagens verdenscuprenn i Falun.

TV-bildene fra den svenske langrennsmetropolen viste Neprjajeva bli geleidet ut av løypene etter å ha brutt den dramatiske 10 kilometeren, der Therese Johaug ble slått av Jessie Diggins.

Nå opplyser den russiske treneren Markus Cramer til Aftonbladet at hun brakk hånden i et fall like før. Et isflak skal ha forårsaket uhellet.

– Hun hadde veldig vondt. Hun skrek og gråt, sier Cramer, som selv sto like ved da uhellet skjedde.

Det er uvisst hvor lenge Neprjajeva vil være ute, men VM i Oberstdorf, som starter om fire uker, er i fare.

– Jeg vet ikke hvilket beinbrudd det er, med det ser ikke lyst ut, sier Cramer.

(©NTB)