Dette gjør at Solskjær kan vinne serien – og dette tyder på det motsatte

Manchester United er for fullt med i tittelkampen i Premier League. Men hva tilsier at det faktisk kan gå hele veien?

Se Arsenal - Man. United på TV 2 Sport Premium og Sumo kl. 18.30



Manchester United gikk på en uvanlig smell i midtuken mot Sheffield United. Men laget er fortsatt en het kandidat i kampen om PL-tittelen. Før helgens runde er laget kun ett poeng bak ledende byrival Manchester City, men det skal sies at de lyseblå har én kamp mindre spilt.

Øyvind Eide, som gjestet TV 2s Premier League-studio tidligere denne måneden, følger Manchester United tett. Eide, som har Europas høyeste trenerutdanning UEFA Pro, har tidligere vært hovedtrener for Stabæk Fotball Kvinner og Kongsvinger. 39-åringen har sett på hva som tyder på at Manchester United kan vinne ligaen og hva som tyder på det motsatte.

Solskjær er taktisk kompetent nok

– Solskjær har fått mye kritikk for manglende taktiske egenskaper. Alle kan bomme, slik han gjorde mot RB Leipzig borte i CL. Men kampen mot PSG viste et annet bilde. I sine seks første bortekamper i inneværende PL-sesong, så lå laget under i alle, før de snudde til seier. Det er vanskelig å tro at han ikke har noe av æren for det, sier Eide til TV 2.

– Det seneste eksemplet er kampene mot Liverpool. Der ble United overspilt i første oppgjør, men klarte å vinne andre. Et viktig moment i seieren var bruken av Rashford. Der kanten i første kamp fulgte backene til Liverpool helt ned til egen 16-meter. Mens i kamp to, så presset Shaw backen, og Rashford som kant presset stopperen. Da fikk han kort vei på kontringer. Selv om det ble en smell mot Sheffield United, vinner Manchester United nå også mot de svakere lagene. Det har vært en bøyg tidligere.

Cavani

– De har nå en spiss som scorer mål innenfor femmeteren. En spiss som er der ballen lander innenfor 16-meteren. Slik målet hans mot Fulham demonstrerer, der han plukker retur fra keeper og scorer. De andre scorer litt mer spektakulære mål. Rashford på løp i bakrom, Fernandes og Pogba på langskudd. Men de målene er ikke verdt noe mer enn et mål scoret fra én meter. Nå har de en som kan det også. Cavani er dessuten den beste press-spilleren de har der fremme, mener Eide.

Den uruguayanske 33-åringen står med fem scoringer i alle turneringer så langt.

Dybde i stallen

Øyvind Eide jobber nå som sportsdirektør for NTG. Foto: NTG

– De har mange spillere å rotere med. Og de har brukt det flittig. Det fører til færre skader, og spillere i form. Tilgjengelighet vet vi er en suksessfaktorer for de lagene som vinner til slutt. Lagene bør ha spillerne sine tilgjengelig i minst 85 % av kampene. Se på Liverpool nå uten Virgil van Dijk. Det blir spennende å se City uten De Bruyne. WBA-seieren sier ikke noe om hvordan lage greier seg uten ham, sier Eide.

X-faktor

– Alle de beste lagene har spillere med x-faktor. United har nå en hel rekke av dem. Det handler bare om å finne den rette kombinasjonen. Det kan se ut som om Fred og McTominay er den beste midtbanen, med Pogba høyre og Fernandes i mellomrommet. Med Rashford som kan skjære inn og skyte fra venstre. Der er det nok av krefter til å bryte ned ethvert lag.

– Mange sier laget er avhengig av Fernandes. Men alle topplagene har en spiller som har en finger med i det meste. Kane står bak 70 % av målene til Spurs. Vardy, De Bruyne og Fernandes er involvert i 50 % av målene til sine lag. United er ikke mer avhengig av ham, enn det andre lag er av sine beste, sier den tidligere topptreneren.

Eide, som nå jobber som sportsdirektør for Norges Toppidrettsgymnas, har ikke bare positive punkter for United-fansen. For det er også en del som tyder på at laget ikke kommer til å gå helt til topps i årets sesong.

Frispilling mot høyt press

– Denne fasen fremstår for meg som fullstendig planløs. De har fått sjanser imot, og mål imot i denne fasen. Senest mot Liverpool sist helg mistet de ballen midt på egen halvdel. Det var også noen stygge situasjoner forrige kamp. Det er for enkelt for lag å presse United høyt. De får heller innse det de ikke kan, og slå langt, vinne andreball og spille derfra. Da mister de i alle fall ballen 60 meter fra eget mål.

Mangler en høyre side

– United er det laget som angriper nest mest av alle lag i serien på venstre side. Mens de angriper minst av alle lag på høyre side. Det gjør laget forutsigbart. United mangler rett og slett en skikkelig høyrekant som kan skape noe på egenhånd. I tillegg er Wan-Bissaka en god defensiv back, men fraværende offensivt. Jeg tror ikke man vinner serien ved å spille fotball på en side av banen.

For svakt backledd

– Lagene som vinner serien ligger ofte på rundt ett mål i snitt på innslupne. United ligger ikke langt over det, men likevel nok til at jeg tror det ikke holder. De har sluppet inn lite mål med tanke på de svakhetene de har i backleddet.

– Shaw ligger mye feilplassert, senest mot Liverpool der Salah løper rett foran nesen på ham og scorer. Maguire er stødig, selv om han også kan gjøre mye rart. Men det dreier seg først og fremst om å finne en god nok partner til ham. Og der har Bailly og Lindelöf hver sine styrker og svakheter, men er ikke gode nok til å utgjøre det solide stopperparet et mesterlag trenger.

Tror ikke på PL-tittel til Solskjær

– Når du veier argumentene opp mot hverandre, hva tror du det vil ende med til slutt?

– Manchester City kommer til å vinne dette. De har forbedret seg veldig defensivt, og har mange strenger å spille på offensivt. Liverpool kommer nok tilbake med den offensive rytmen sin, men har havnet for langt bak til å vinne. Leicester har for tynn tropp til å vinne, men kan henge med. United har for mange hull i laget til at de vil vinne. City vinner, men det blir tett bak, avslutter Eide.