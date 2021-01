Ane Dahl Torp: – Jeg kjenner igjen kampen for å få egne barn til å like en

Den ferske Guldbagge-vinneren spiller en mor som bortfører barna etter et samlivsbrudd. Kampen for å få sine egne barn til å like en, mener Ane Dahl Torp er gjenkjennelig – selv om man ikke er skilt.

Ane Dahl Torp stakk denne uken av med Sveriges svar på Oscar. Den gjeve Guldbaggen fikk hun for sin rolle som Alice i den svenske filmen «Charter».

Selv om hennes rollefigur Alice tar drøye og ulovlige valg, kan Ane både forstå og kjenne seg igjen i henne.

– Jeg kan forstå Alices valg til en viss grad, fordi hun ser ingen annen utvei enn å stikke av med ungene. Hun er følelsesstyrt og tenker ikke før hun handler. Det at du ikke får treffe barna dine er jo en eksistensiell og gjennomgående trussel, sier Ane Dahl Torp til God morgen Norge.

Når Anes rollefigur Alice tar ungene med til Tenerife, uten tillatelse, starter hennes kamp for å bli likt og ikke minst valgt av barna. En kamp hun mener man ikke trenger å være skilt for å kjenne igjen.

– Man vil jo vinne barnas gunst. Men å være en oppdragende forelder og prege i riktig retning og si nei til det ene og ja til det andre, og samtidig få dem til å like deg litt – det synes jeg er vanskelig, sier hun.

– Det er helt fantastisk og enormt kjipt

Skuespilleren er lei av spørsmål om Hollywood. Hun mener at Sverige er hennes Hollywood, og at Guldbaggen dermed blir hennes Oscar. Men hun legger ikke skjul på at hun skulle ønske timingen for prisutdelingen var bedre.

– Det første jeg tenkte da jeg fikk telefon om prisen var: «Å nei, jeg må lage videohilsen», sier hun.

GULDBAGGE-FEIRING: Etter prisutdelingen fikk Ane overraskelses-champagne-besøk i hagen, fra svigerfar og venninnene Amanda og Kristine. Foto: Privat

– Det er helt fantastisk og samtidig helt enormt kjipt. Tenk om jeg hadde sittet nervøs i salen og opplevd at de roper opp mitt navn! Det hadde vært et sånt rush og en følelse jeg hadde husket hele livet, og det gikk jeg jo glipp av. Så æren er den samme, men ikke gleden.

Svensker er overraskende forskjellige fra oss

Ane har jobbet i flere svenske filmer, og er veldig fornøyd med å være skuespiller i to land.

– Jeg skal jo bli gammel i dette virke og mitt drømmescenario er at jeg som pensjonist får en telefon om jeg vil ha en liten rolle i en SVT-serie, smiler hun.

NY HOBBY: Ane Dahl Torp har heklet åtte tepper siden starten av sommeren, og mener det er vanvittig gøy å sette sammen farger og se hvordan det forandrer seg. Foto: God morgen Norge

Men selv om det er stas å jobbe såpass mye i Sverige, kan det også være utfordrende.

– Svensker er overraskende forskjellige fra oss! Det er en annen måte å være på, mer konfliktsky og større primadonnakultur. Norge er så flatt, og vi er ganske på likefot. Kanskje det kommer av at vi aldri har hatt noe adel, men heller er bønder i bunn, ler Ane.