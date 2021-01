Varsler avgjørelse om Baneheia-saken 18.februar

Det bekrefter Viggo Kristiansens forsvarer Arvid Sjødin til TV 2.

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker har i mer enn tre år vurdert søknaden fra Viggo Kristiansen om å få straffesaken fra 2001 tatt opp til ny vurdering.

Onsdag og torsdag denne uken var kommisjonen igjen samlet for å drøfte begjæringen. Avgjørelsen blir publisert 18. februar klokken 12.

Søknaden fra Viggo Kristiansen var sjette forsøk på å få prøvet forvaringsdommen fra 2001 gjennom en ny behandling.

Mener han er uskyldig

Viggo Kristian ble dømt til 21 års forvaring for voldtekt og drap av to jenter i Baneheia i Kristiansand i mai 2000, men han har hele tiden hevdet sin uskyld.

Han mener at meddømte Jan Helge Andersen, som ble løslatt i januar 2016, har snakket han inn i saken.

Kristiansen soner fortsatt forvaringsdommen på 21 år og sitter på Ila fengsel og forvaringsanstalt i Bærum.

I 2017 begjærte Viggo Kristiansen saken sin gjenopptatt for sjette gang. Siden den gang har Gjenopptakelseskommisjonen hatt flere møter der saken er blitt behandlet, og skulle egentlig komme med en avgjørelse i oktober.ø

– Vi mener at tre år med vegring viser usikkerheten i saken, og at det viser at det foreligger rimelig tvil. Vi vet ikke hvorfor de er redd for at Viggo Kristiansen skal få prøvd saken sin på nytt, sier forsvarer Arvid Sjødin til TV 2.

Peker på to bevis

Kristiansen mener å kunne bevise at han ikke var i Baneheia da jentene ble drept, blant annet på grunn av det såkalte mobilbeviset.

Det er også strid om et DNA-funn gjort på åstedet.

I den ene prøven dukket alle type 10 opp fire ganger. Denne typen er forenlig med Viggo Kristiansen og 54,6 prosent av alle norske menn – men ikke med Jan Helge Andersen.

I Kristiansand byrett ble dette resultatet vurdert som «et vesentlig bevis når man skal vurdere troverdigheten av Andersens forklaring», fordi det ble ansett som sikkert at det må ha vært to gjerningsmenn på åstedet.

Flere eksperter har imidlertid vært sterkt kritiske til hvordan DNA-beviset ble tolket. De mener at beviset aldri ville blitt godkjent etter dagens standarder.