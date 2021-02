Audi selger biler som aldri før i Norge. Det er takket være én eneste modell; e-tron.

Nå får den elektriske SUV-en snart selskap av en svært spennende modell. Om en uke er det endelig klart for verdenspremieren av e-tron GT.

Dette er den første helelektriske bilen fra Audi Sport, og den blir en direkte konkurrent til Porsche Taycan.

Stor interesse

– Audi e-tron GT blir vårt nye flaggskip. Den kombinerer det beste fra Audis satsing på emobilitet og Audi sportsrike historie. Dette er en vaskeekte, elektrisk Gran Turismo, med iøynefallende design, sylskarpe linjer, banebrytende ytelser, quattro firehjulsdrift og lang rekkevidde, sier Elin Sinervo, direktør i Audi Norge.

Etter at Audi åpnet for reservasjoner av bilen i september i fjor, har interessen vært stor. Broom får opplyst at flere hundre nordmenn satte seg på reservasjonslistene, i løpet av noen få dager.

Hva bilen vil koste, eller når den blir å se på norske veier, er ikke klart enda. Men den digitale verdenspremieren skjer altså om én uke, 9. februar.

e-tron GT blir Audis første elektriske sportsbil

Audi har testet ulike prototyper av bilen i lang tid nå. Her ønsker man ingen barnesykdommer eller kjedelige tilbakekallinger, som har preget mange elbil-nyheter det siste året.

Nytt designikon

I forkant av lanseringen har Audi publisert et intervju med Marc Lichte, som har ledet designavdelingen deres i syv år.

Han mener det kommende flaggskipet blir et nytt designikon, i Audi-sammenheng.

– Ja, utvilsomt. Dette er den vakreste bilen jeg noen gang har tegnet, har Lichte tidligere uttalt.

Nye e-tron GT skal produseres på samme fabrikk som superbilen R8, ved Böllinger Höfe i Tyskland.

Her kan du lese mer om produksjonen av e-tron GT

Bilen bygger på samme plattform som Porsche Taycan.

0-100 km/t på 3,5 sekunder

Konseptversjonen av e-tron GT er utstyrt med en batteripakke på 90 kWt.

Med 590 hk og firehjulsdrift, klarer bilen 0-100 km/t på 3,5 sekunder, mens rekkevidden er oppgitt til 400 kilometer.

Hva de nøyaktige spesifikasjonene på produksjonsmodellen blir, får vi veldig snart svaret på.

Test Audi e-tron 60 S: Er den verdt det?

Se flere bilder av e-tron GT under:

Lucas di Grassi, Audi Sport ABT Schaeffler’s Formula E driver. Foto: sagmeister_potography Les mer Dynamic photo Foto: tobiasSAGMEISTERpoto Les mer Dynamic photo Foto: sagmeister_potography Les mer Dynamic photo Foto: sagmeister_potography Les mer Static photo Foto: sagmeister_potography Les mer

BMWs nye flaggskip er avduket: