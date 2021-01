Trodde karrièren var over: – Kommer folk til å huske meg?

GOD KVELD NORGE (TV 2): En kneskade på basketballbanen gjorde at artisten Hkeem trodde han var ferdig som artist.

Denne uken er det rapperen Abdulhakim Hassane (23), bedre kjent som Hkeem, som hylles rundt langbordet i «Hver gang vi møtes». 23-åringen slo igjennom med låten «Fy faen», som er spilt over 46 millioner ganger.

Tross to Spellemann-statuetter var det ikke bare-bare å være den yngste artisten på Vestre Kjærnes gård.

– Jeg føler jeg må vise hvorfor jeg er her. De som er her er dyktige artister. jeg må bare bevise at jeg også kan tolke låtene deres, forteller han.

Måtte lese seg opp

Det er ikke alltid like lett å være 23 år gammel og huske hvem alle rundt bordet er.

– Jeg visste ikke hvem alle var fra før av, jeg måtte lese meg opp folk, ler han før han følger opp:

– Hanne Krogh husker jeg, for da hun fortalte historien sin da visste jeg hvem det var. Jeg husket sangene og den julefilmen, så jeg visste egentlig hvem hun var.

Som artist lever også Hkeem på å gjøre konserter og reise rundt, men tross restriksjonene har han funnet motivasjonen til å komme seg igjennom korona-tiden.

– Det har påvirket meg når det kommer til konserter, men ikke når det kommer til studio. Jeg føler at under korona-tidene så burde man utnytte det. Komme med nye ideer slik at man er foran alle andre når ting åpner seg igjen, forteller han.

– På starten gikk det inn på psyken, du orket ikke å være hjemme. Jeg føler alle har gått igjennom den følelsen. Men etterhvert så ville jeg utnytte tiden og lære meg ting.

Trodde karrièren var over

Hkeem er også en habil basketballspiller, men en dag gikk det galt da han skulle dunke ballen.

– Jeg fikk en kneskade, en veldig dum skade. Jeg skulle dunke en basketball, og så skled jeg og knuste kneet i bakken. Når du veier over 100 kilo og faller med kneet først, da er du ferdig, forteller han.

Han sier videre at han måtte holde seg hjemme, og det gikk inn på psyken hans.

– Det var ett eller annet som manglet, jeg visste ikke hva som skjedde. Jeg hadde ikke trodd på desperasjon før, men da skaden kom og jeg måtte være hjemme hele tiden, da skjønte jeg at jeg måtte si ifra til vennene mine og min manager og ta det opp med dem, forklarer han og fortsetter:

– Jeg tenkte: «Er musikkkarrièren min over nå?», siden jeg hadde vært borte så lenge. Kommer folk til å huske meg eller kommer jeg til å bli glemt nå?

Venner og familie

Det som hjalp 23-åringen var vennene og familien. Han forteller at de er de du skal snakke med når dagene er mørke.

– Vennene mine kom på besøk hele tiden, og vi reiste til Marokko og spilte inn et album. Det var med på å hjelpe prosessen.

– Snakk med folk, snakk med de som er nære og de som faktisk bryr seg. Alltid si det du har på hjertet. Familien er det mektigste, og de kommer til å motivere deg og være drivet ditt, avslutter han.

