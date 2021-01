Erna Solberg om egne snuoperasjoner: – Verre hvis vi hadde politikere som har frykt for å bli kalt vinglete

– Vi lærer på veien, sier statsminister Erna Solberg til TV 2 om regjeringens snuoperasjoner om smitteverntiltak.

Torsdag ble hytteturer ikke lenger frarådet for innbyggerne i Oslo-regionen, bare fem dager etter at statsminister Erna Solberg - i strid med rådet fra helsemyndighetene - ba folk om å ikke dra på hytta.

Lørdag stengte regjeringen også Vinmonopolet i ti kommuner i Oslo-regionen, men allerede dagen etterpå snudde Erna Solberg og regjeringen og gjenåpnet polet.

– Vi så at polstoppen vi fikk anbefalt ikke funket så godt, derfor så endret vi på det. Hvis det var sånn at folk ikke klarte seg uten å gå på polet og måtte reise inn i andre kommuner og laget kø der, så var det mot sin hensikt slik smittevernrådene er. Det er ikke alltid vi treffer. Så kunne man valgt å opprettholde det, men det var ikke et målrettet smittevernstiltak på den måten at vi så atferden til folk var annerledes enn det vi hadde håpet på.

Solberg: – Det synes jeg er godt lederskap

– Dere har jo flere ganger hatt råd som snur og endrer på seg underveis. Hvorfor klarer dere ikke å ha mer forutsigbarhet på de rådene dere gir?

– Fordi vi justerer tiltak når det er behov for det, når virkeligheten blir litt annerledes enn det vi har forsøkt å regulere. Det synes jeg er godt lederskap. At vi ikke opprettholder tiltak som ikke nødvendigvis gir den effekten fordi vi har prestisje i å gjøre endringer. Tvert i mot så mener jeg at vi skal være lydhøre for at ikke alt treffer på veien.

– Men forventer du at folk skal klare å henge med i svingene på dette?

– Jeg tenker at folk synes det er fint at politikere lytter hvis det vi har gjort i første omgang ikke er det riktige og gir den effekten, at vi ikke bygger opp prestisje rundt de enkelte tiltakene. Det er effekten som er viktig, ikke virkemiddelet.

LEDER LANDET: Erna Solberg sier hun lytter og ikke har prestisje om smitteverntiltak. Foto: Stian Lysberg Solum

– Burde dere ikke sett dette muterte viruset komme og vært bedre forberedt med tiltak og råd?

- Varselet vi fikk kom i midten av desember. Vi satte i gang tiltak mot den britiske mutasjonen rettet mot Storbritannia i første omgang 21. desember. Vi har hatt tiltak som har vært mye skarpere rettet mot det, men utbredelsen har vært større. Vi må alltid ha forholdsmessighet, dette er grunnleggende på smittevern. Derfor sa jeg på Stortingets talerstol: «det som kan være uforholdsmessig på mandag, kan være forholdsmessig på torsdag» fordi det er sånn lovverket er, sier Solberg.

– Du skjønner at det kan fremstå vinglete?

– Jeg mener det fremstår som om vi faktisk er lydhøre. Så må vi alltid tåle klager fra journalister om at det er vinglete, men det er faktisk lydhøret og evne til fleksibilitet. Det er en evne til å se at ikke alle tiltakene i første omgang virker sånn som var vår intensjon, og da er det ingen prestisje i å gjøre endringer. Det hadde vært verre hvis vi hadde politiker som har frykt for å bli kalt vinglete og satt prestisje i tiltak som ikke virket, sier statsministeren.

Støre: – Jeg ser det er veldig krevende

Ap-leder Jonas Gahr Støre uttrykker forståelse for at det er vanskelig å avgjøre hvilke tiltak som til enhver tid skal gjelde.

– Jeg ser det er veldig krevende. Det er en uforutsigbar situasjon og jeg merker meg at regjeringen følger rådene fra folkehelsemyndighetene, og det er bra. Men det vi har savnet er at tiltakene som trengs for å kompensere for den innstrammingen ofte er uklare og tar litt for lang tid, sier Ap-lederen til TV 2.

Støre skryter av at statsministeren nå har pekt på tre ulike scenarioer fremover.

– Nå trekker statsministeren opp ulike scenarioer fremover for hva denne pandemien kan bringe. Det tror jeg er klokt for vi må planlegge for at det kan gå i ulike retninger, den er ikke forutsigbar. Til nå har vi kanskje blitt fanget mye av «her og nå» og vært uforberedt på hva som må komme som følge av et tiltak.

Dette er Ernas tre mulige koronascenarioer 1: Flere vaksiner I det mest optimistiske scenarioet vil det være flere vaksiner som godkjennes, og tilbudet fra produsentene økes. – Det vil igjen kunne føre til at alle i risikogruppene får tilbud om vaksine til påske, og resten av den voksne befolkningen får tilbud om vaksine før sommeren, sier Solberg. I dette scenarioet holdes muterte varianter av viruset under kontroll, og vaksinene virker positivt på infeksjon og smittsomhet. – Utviklingen er lovende i hele Europa, og i beste fall kan de fleste smitteverntiltak avvikles før sommeren, sier Solberg. 2: Muterte varianter får fotfeste I mellomscenarioet vil det være vaksineleveranser som blir forsinket. Det medfører at risikogruppene får tilbud om vaksine før sommeren og resten av den voksne befolkningen før årsskiftet. Samtidig får muterte varianter av viruset fotfeste, men de holdes under kontroll gjennom testing og smittesporing. – Noen av smitteverntiltakene kan avvikles fra i sommer, men mange må beholdes utover høsten. Alle smitteverntiltak vil kunne avvikles ved årsskiftet, med noen unntak, sier Solberg. 3: Oppslutningen om smitteverntiltakene synker I det mest pessimistiske scenarioet klarer man ikke å få vaksinert mange nok til at det er mulig å avvikle smitteverntiltakene i løpet av året. Det kan enten være fordi produsentene ikke klarer å levere nok vaksiner eller fordi nye virusvarianter gjør vaksinene ineffektive.

Støre sier han forstår regjeringens snuoperasjon rundt Vinmonopolet.

– Innstrammingen som følge av dette Follo-viruset førte til Vinmonopolet av og på, og det kan man forstå, men vi kunne kanskje vært bedre forberedt hvis vi hadde planlagt for at det kunne komme slike innstramminger.

– Man bør ha pakker klare for ulike scenarier?

– Man bør tenke gjennom ulike alternativer. Dette viruset kan svekkes, det kan mutere, det kan gi oss overraskelser og de bør vi i større grad bruke tid til å forberede.