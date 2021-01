Mutert virus i Troms – tar høyde for flere smittetilfeller

De britiske soldatene kom til indre Troms i starten av januar for å delta på vinterøvelsen Joint Viking. Alle måtte gjennom koronatesting, og 25 personer testet positivt.

Fredag hadde to av testene som har vært til analyse fått påvist den muterte britiske varianten av viruset. Kommuneoverlege i Bardu og Målselv kommuner, Vidar Bjørnås, utelukker ikke at det er flere med mutert virus.

– De to med mutert virus kom i en gruppe med til sammen seks smittede briter. Da må man ta høyde for at de seks har samme kilde, noe som vil si at per definisjon har også de det muterte viruset, sier Bjørnås til TV 2.

Bor på sivil campingplass

De to britiske soldatene er sammen med resten av kohorten isolert på en campingplass i Målselv kommune. Bjørnås sier at campingplassen er utenfor befolkningstette områder.

Kommunelegen forteller også at de britiske soldatene har blitt behandlet som om de har hatt det muterte viruset siden de ankom Norge i januar.

– Vi har utvidet karantenetiden og hatt flere runder med testing, sier Bjørnås.

I en pressemelding fra Hæren står det også at de britiske soldatene har sittet i innreisekarantene siden de ankom Norge, og har ikke hatt kontakt med andre.

Spent kommuneoverlege

Syv dager etter at soldatene testet positivt skal de retestes. De svarene er kommuneoverlegen spent på.

– Det kan hende vi får nye positive svar, spesielt på nærkontaktene til de smittede, sier Bjørnås.

Et representativt utvalg av de positive testene blant de amerikanske og nederlandske soldatene har også blitt analysert, men der han ingen fått påvist det muterte viruset.

Avlyste øvelsen

Tidligere denne uken avlyste Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen vinterøvelsen Joint Viking, på grunn av det muterte viruset som herjer på østlandet. Over 3000 allierte styrker skulle delta, fra Nederland, Storbritannia, Tyskland og USA. Rundt 2900 har allerede ankommet Norge i løpet av januar. Til sammen er det over 50 smittetilfeller blant de utenlandske soldatene.

Da TV 2 snakket med Frank Bakke-Jensen under pressekonferansen 26. januar, kunne han ikke svare på om det ville ta uker eller måneder å få de utenlandske soldatene ut av Norge.