Kan ikke tro sine egne øyne etter Tid for hjem-oppussing

Det ble en stor overraskelse for paret da de fikk stue og kjøkken fikset av Tid for hjem.

Tore Solvang (59) og Tone Olene Foss Solvang (55) har gitt Tid for hjem oppgaven med å gjøre om på stue og kjøkkenløsning – to rom som ikke har vært forandret siden huset ble bygget i 1987.

– Dere har sikkert gjort noe vi ikke har tenkt på, sier huseieren til Tid for hjem, idét han er på vei inn døren.

Kjøkkenet var trangt og ganske mørkt. De ville gjerne fjerne den gamle innredningen, som bar spor etter å ha gjort sin tjeneste i en familie der fire barn har vokst opp.

FØR: Kjøkkenet var inn døren bak sofaen. Foto: Pandora Film/ TV 2 Les mer ETTER: Stor forandring med åpen kjøkkenløsning. Foto: Pandora Film/ TV 2 Les mer FØR: Sofa og stressless ved kjøkken, spisebord ved altandør. Foto: Pandora Film/ TV 2 Les mer ETTER: Sofa og spisegruppe har byttet plass. Foto: Pandora Film/ TV 2 Les mer FØR: Velbrukt kjøkken fra 1987. Foto: Pandora Film/ TV 2 Les mer ETTER: Stor plass, fronter i røkt eik og lyse benkeplater Foto: Pandora Film/ TV 2 Les mer

Paret hadde lenge lurt på om å åpne opp til stuen ville være en god idé, men altså ikke våget seg ut på oppussing på egen hånd. Nå håpet de Tid for hjem hadde oppfylt ønsket, og at innredningen var fargerik.

– Det ble et helt nytt hjem, åpent og luftig. Vi er så fornøyde og koser oss. Det kunne ikke ha blitt bedre, sier Tove fire måneder etter at de nye rommene stod ferdig.

Se produktliste for farger og materialer her.

STOR PLASS: Det nye spisebordet har ekstra plater og plass til 16. Foto: Pandora Film/ TV 2

Har ikke forandret på noe

Oppussingen fant sted i september, og Tove kan fortelle at de ikke har gjort noen forandringer. Tvert imot så har de fortsatt oppussingen ut i gangen og brukt blant annet det samme gulvet som i stuen.

– Vi er bare kjempefornøyde med løsninger, farger og alt. Det var moro å flytte inn i det nye kjøkkenet. Masse plass og herlig benkeplate, akkurat slik jeg hadde ønsket det, sier Tove.

Det nye spisebordet med ileggsplater og plass til 16 personer har de fortsatt ikke fått prøvd ut.

– Det har ikke vært lov å samle så mange. Men, vi gleder oss til den dagen det igjen blir mulig å ha masse folk på middag, sier hun.

EKSTRA SKAP: Der kjøkkeninredningen stopper fortsetter skaprekken inn i stuen. Foto: Pandora Film/ TV 2

Dette ble gjort med rommene

Den gamle kjøkkeninnredningen ble fjernet, for her var det ikke mye å ta vare på. Veggen inn til stuen ble revet og døren mellom kjøkken og gang ble tatt bort. Det nye, store rommet har nå lys og utsikt over alt.

Designer Morten Skjærpe Knarrum velger å lage et skikkelig stort kjøkken. Han vil bytte om på plassering av sofagruppe og spisebord. Nytt spisebord passer fint i nærheten av kjøkkenbenken, og sofagruppen trenger litt vegger uten vinduer for at det skal være ok å se på TV der.

Rommet blir gipset og sparklet, nytt gulv kommer på plass, og en helt ny peisløsning blir satt opp.

Røkt eik og lys benkeplate

Alle kjøkkenfronter blir spesiallaget på snekkerverksted og behandlet på stedet. Frontene er laget i eikefinert mdf og blir behandlet med Monocoat.

Designer Morten har valgt fargen røkt eik. Mørkt treverk er mye å se på nye kjøkkeninnredninger for tiden. Den lyse benkeplaten er en spennende kontrast til det mørke treverket, og kjøkkenet har fått virkelig mye benkeplass. Fint, siden Tove har fortalt at hun er glad i å bake.

MATERIALER: Skapfrontene i røkt eik sammen med benkeplaten. Foto: Pandora Film/ TV 2

Vanskelig fargevalg

Designer Morten er skikkelig i tvil om hvilken farge han skal velge på veggene. Den skal være varm, det er han sikker på, men hvilken?

Valget står mellom fargene Masala, Gul Antikk og Natural Clay. Den ene er rustfarget, de to andre gule, den ene blekere enn den andre.

Det blir den bleke, den som heter Gul Antikk. Slik blir det ganske lik farge på veggene inne som på rekkverket og huset ute.

PYNT: I den åpne hyllen er det plass til Toves kjære gjenstander. Foto: Pandora Film/ TV 2

Marmorino- Einar

Den lykkelige maleren Einar får til slutt dekorere peisen med det han liker aller best, nemlig marmorino. Denne italienske overflatebehandlingen elsker han å holde på med, og han har aldri glemt hvor vakkert han synes det var da han så dette første gang i Venezia.

Tenk deg en bløt masse bestående av knust marmor som man sparkler på i flere skikt, der har du Einars yndlingsmateriale. Peisveggen blir til slutt polert med bivoks for en sterk og litt glansfull overflate.

Tid for hjem takker for seg og er glade for at huseierne trives i sitt nye hjem.

MARMORINO: Resultatet etter Einars marmorinibehandling av peismuren. Foto: Pandora Film/ TV 2

Se Tid for hjem tirsdag på TV 2 og TV 2 Sumo.